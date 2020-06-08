В Нидерландах возобновились заседания суда по делу MH17

Ни один из четырех обвиняемых в суд не явился.

Фото: скриншот онлайн-трансляции

В Нидерландах в 11 часов по киевскому времени возобновился суд над Игорем Гиркиным и другими боевиками, которых обвиняют в крушении пассажирского рейса MH17 в 2014 году.

Как сообщает "Укринформ", ни один из четырех обвиняемых в суд не явился, но присутствует защита одного из них - подполковника ГРУ РФ Олега Пулатова.

Заседания на этой неделе будут проходить каждый день.

В связи с коронавирусом в зале суда и пресс-центре запрещено присутствовать более 30 человек, а между судьями установлены экраны. Заседание транслируется в интернете.

Напомним, что в Нидерландах заочно судят россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского (Хмурого), Олега Пулатова (Гюрзу) и украинца Александра Харченко (Крота). Их обвиняют в организации доставки противовоздушной установки "Бук", сбившей MH17, из России, перевозки ее по территории, которая контролировалась боевиками "ДНР", и эвакуации обратно в Россию.

Суд начал рассматривать дело о крушении "боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, в начале марта. Слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе "Схипсхол" недалеко от одноименного международного аэропорта Амстердама.

Предыдущее заседание состоялось 23 марта.