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​Порошенко: вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня власти, но мы не дадим забыть о крымчанах

"Мы вас любим, мы о вас помним, мы боремся за объединение".

​Порошенко: вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня власти, но мы не дадим забыть о крымчанах
Фото: Lb.ua

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что вопрос освобождения Крыма исчез с повестки дня власти.

Об этом говорится в его поздравлении с днем города, который отмечается сегодня в Симферополе.

"Несмотря на то, что вопрос освобождения Крыма исчез из повестки дня нынешней власти, мы не дадим забыть о крымчанах. Мы вас любим, мы о вас помним, мы боремся за объединение нашей большой украинской семьи. С Днем города, дорогие симферопольцы!", - говорится в фейсбуке Порошенко.

Он напомнил, что 26 февраля 2014 года жители Симферополя выступили против сепаратистских решений Верховного Совета Крыма. В этот день более 10 тысяч крымчан разных национальностей пришли под здание крымского парламента и заявили, что Крым - это Украина.

Порошенко подчеркнул, что этот митинг не дал Москве показать желаемую для Кремля картинку "совкового единодушия", будто Крым добровольно попросился в Россию.

"28 февраля я прилетел в Симферополь, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума. Я хотел убедить депутатов в Симферополе, предостеречь от роковых решений. Верховный Совет Крыма уже не работал. Он был окружен так называемыми "зелеными человечками" - военными РФ и цепью лиц в камуфляже, которые называли себя крымской самообороной. Они координировались офицерами спецслужб РФ. Я видел их собственными глазами. Вспоминая этот день, я горжусь поведением крымчан, которые в условиях российского вторжения подходили и четко выражали мне свою поддержку", - заявил Порошенко.

"Уже более 6 лет Симферополь, наш славный Акмесджит, находится под российской оккупацией. Несмотря на притеснения агрессора в городе продолжают жить настоящие патриоты, которые любят и борются за Украину и ждут возвращения Крыма на Родину", - резюмировал Порошенко.

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