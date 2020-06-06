Страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти до конца июля

ОПЕК, Россия и другие крупные нефтедобывающие страны договорились продлить рекордное сокращение добычи нефти до конца июля.

Как отмечает Reuters, за два месяца действия этого соглашения нефтяные цены выросли вдвое, а с рынка убрали почти 10% мировых поставок.

В мае-июне поставки нефти были снижены на 9,7 миллиона баррелей в день, в июле этот показатель уменьшится, но только на 100 тысяч баррелей до 9,6 млн за счет Мексики, сообщило агентство Bloomberg. Раньше предполагалось, что с июля сокращение добычи должно было уменьшиться до 7,7 миллиона баррелей в день.

ОПЕК+ также потребовал от таких стран, как Нигерия и Ирак, превысивших квоты в мае и июне, компенсировать это большим снижением добычи в период с июля по сентябрь.

Проект декларации ОПЕК+ также предполагает, что объединенный мониторинговый комитет теперь будет встречаться каждый месяц до декабря, чтобы рассматривать ситуацию на рынке и рекомендовать уровни снижения добычи.

Следующая встреча запланирована на 18 июня.