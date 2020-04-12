Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти

Страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания 12 апреля подписали соглашение о снижении ежесуточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана, передает Интерфакс.

"По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца, с 1 мая", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Первоначальный вариант плана предусматривал чуть большее сокращение - на 10 млн б/c.

Согласно достигнутым договоренностям, Мексика сократит свою добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, передает Bloomberg. Это меньше, чем предполагалось изначально - остальную часть обязательств по предполагаемому сокращению на 300 тыс. баррелей в сутки возьмут на себя США.

Мексика пересмотрит свою позицию по сокращению добычи нефти по истечении двух месяцев (май-июнь) сделки ОПЕК++, по словам Dow Jones.

Именно позиция Мексики долгое время мешало заключению соглашения ОПЕК+, цель которого - решить проблему обрушившихся цен на нефть.

По оценкам экспертов, мировой спрос на нефть упал на треть, так как более 3 миллиарда человек находятся на карантине в своих домах из-за вспышки коронавируса, пишет Reuters.

По прогнозам банков Goldman Sachs и UBS, на прошлой неделе сокращение предложения на 15% может оказаться недостаточным для сдерживания снижения цен. Сообщалось, что цены на Brent упадут до 20 долларов за баррель с 32 долларов в настоящий момент и 70 долларов в начале года.

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. В частности, на снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

Напомним, 7 марта цена нефти североморской марки Brent упала на 9,4%, до 45,27 доллара за баррель. Это самая низкая цена за три года, а суточное снижение было самым большим с декабря 2008 года.