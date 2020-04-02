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После заявления Трампа о добыче нефти резко выросла цена на Brent и WTI

Президент США высказал надежду, что Россия и Саудовская Аравия сильно сократит добычу нефти. 

После заявления Трампа о добыче нефти резко выросла цена на Brent и WTI
Фото: EPA/UPG

После заявления президента США Дональда Трампа о его ожиданиях сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией резко выросла цена на некоторые марки нефти.

"Только что поговорил с моим другом, наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно на 10 миллионов баррелей, и, возможно, существенно больше, и если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!" - написал Трамп в Twitter.

В следующем сообщении он добавил, что сокращение на 15 миллионов баррелей будет отличной новостью для всех.

После этого сообщения Brent начал торговаться с повышением на 26%, а WTI - на 30%, пишет Fxteam.

Напомним, что Brent - марка нефти, добываемой в Северном море. Цена этой нефти с 1971 года является основой для ценообразования примерно 40% всех мировых сортов нефти.

WTI или West Texas Intermediate - марка нефти, которая добывается в штате Техас. 

16 марта цена нефти североморской марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года.

30 марта российская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года. Стоимость барреля составила $16,2 на условиях поставки CIF (порт Роттердам). Это самый низкий уровень с июня 1999 года, так дешеве российская нефть в этом веке еще не стоила.

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