После заявления Трампа о добыче нефти резко выросла цена на Brent и WTI

После заявления президента США Дональда Трампа о его ожиданиях сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и Россией резко выросла цена на некоторые марки нефти.

"Только что поговорил с моим другом, наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят примерно на 10 миллионов баррелей, и, возможно, существенно больше, и если это произойдет, будет отлично для нефтегазовой отрасли!" - написал Трамп в Twitter.

В следующем сообщении он добавил, что сокращение на 15 миллионов баррелей будет отличной новостью для всех.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020

После этого сообщения Brent начал торговаться с повышением на 26%, а WTI - на 30%, пишет Fxteam.

Напомним, что Brent - марка нефти, добываемой в Северном море. Цена этой нефти с 1971 года является основой для ценообразования примерно 40% всех мировых сортов нефти.

WTI или West Texas Intermediate - марка нефти, которая добывается в штате Техас.

16 марта цена нефти североморской марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель впервые с февраля 2016 года.

30 марта российская нефть Urals подешевела до уровня 1999 года. Стоимость барреля составила $16,2 на условиях поставки CIF (порт Роттердам). Это самый низкий уровень с июня 1999 года, так дешеве российская нефть в этом веке еще не стоила.