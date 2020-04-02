Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель

Беларусь анонсировала покупку российской нефти всего по 4 доллара за баррель.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

"Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн тонн", - цитирует Румаса агентство "БелТА".

Румас подчеркнул что поставки будут осуществляться без премий.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр Беларуси.

По данным агентства "Аргус Медиа", цена на российскую нефть в конце прошлой - начале нынешней недели упали до уровня 1998 года.

Рамочные договоренности России и Белоруссии о поставках нефти в 2020 году предусматривают отгрузку на белорусские заводы 24 млн тонн сырья, что в среднем соответствовало бы 2 млн тонн в месяц. Но к началу года контракты на эти объемы отсутствовали из-за разногласий между российскими компаниями и белорусскими покупателями по вопросу ценообразования. Переговоры об условиях поставок продолжались на протяжении всего первого квартала.