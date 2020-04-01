В России 53 пациента больницы заразились коронавирусом

Пациентов мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе

В городской больнице столицы Республики Коми Сыктывкара выявлены 53 случая заражения коронавирусом среди пациентов, из них 32 - за последние сутки.

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

По данным российских СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе. Официального подтверждения этой информации нет.

Вне указанной больницы в Коми был зарегистрирован лишь один случай заражения COVID-19. Сообщается, что заболевшим был студент из Ирана, но он уже выздоровел.

По официальным данным на 1 апреля, в России коронавирус обнаружен у 2 тысяч 777 человек. 25 из них скончались. 190 человек выздоровели.