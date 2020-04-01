Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Кабмин решил запретить собираться группами более двух человек и ввести режим "все в масках"
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
Супрун попросила у Илона Маска аппараты ИВЛ для Украины
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Ломбардія: статистика смерті від коронавірусу занижена в кілька разів
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
В Украине с 6 по 24 апреля могут ужесточить меры карантина и ввести режим "все в масках"
ГлавнаяМир

В России 53 пациента больницы заразились коронавирусом

Пациентов мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе

В России 53 пациента больницы заразились коронавирусом
Фото: Youtube Printscreen

В городской больнице столицы Республики Коми Сыктывкара выявлены 53 случая заражения коронавирусом среди пациентов, из них 32 - за последние сутки.

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

По данным российских СМИ, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе. Официального подтверждения этой информации нет.

Вне указанной больницы в Коми был зарегистрирован лишь один случай заражения COVID-19. Сообщается, что заболевшим был студент из Ирана, но он уже выздоровел.

По официальным данным на 1 апреля, в России коронавирус обнаружен у 2 тысяч 777 человек. 25 из них скончались. 190 человек выздоровели.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также