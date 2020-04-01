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В Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, 20 человек скончались, 13 - выздоровели

В течение дня подтвердили 125 новых случаев коронавируса.

В Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, 20 человек скончались, 13 - выздоровели
Фото: EPA/UPG

В Украине уже 794 человека заразились новым коронавирусом.

По данным Центра общественного здоровья, на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19. То есть в течение коронавирус подтвердили у 125 человек.

Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, выросло на три - до 20. За сутки три человека вылечились от COVID-19. Общее число выздоровевших составило 13 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Отмечается, что с начала года ЦОЗ получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. 284 образца еще исследуются.

По данным на утро 1 апреля в Украине подтвердили 669 случаев COVID-19, в т.ч. 17 летальных.

Сообщалось о 10 излечившихся от коронавируса.

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