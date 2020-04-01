В Тернополе подтвердили новый случай COVID-19

В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19. Коронавирус обнаружили у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши.

Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"Сейчас житель Тернополя находится в инфекционном отделении городской больницы скорой помощи. С тернопольчанами, у которых подтвердили коронавирус раньше, он не контактировал", - говорится в сообщении.

В общем с начала эпидемии коронавируса лабораторно СОVID-19 подтвержден у троих жителей Тернополя. В штабе отмечают, что двое мужчин - 55-ти и 62-х лет, у которых подтвердили коронавирусную болезнь, по-прежнему находятся на амбулаторном лечении.

Также сообщается, что по состоянию на 15:00 1 апреля в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы находится 10 пациентов с СОVID-19, 6 из них - дети.

Состояние взрослых пациентов - относительно-удовлетворительное. Трое детей, находящиеся в инфекционном отделении, уже готовятся к выписке.

"Состояние еще троих детей - средне-тяжелое с положительной динамикой. Полуторагодовалого ребенка перевели из реанимационного в инфекционное отделение больницы", - сообщают в штабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее сегодня власти Тернополя пообещали по 10 тыс. гривен медикам, которые лечат больных COVID-19. Средства выделили из городского бюджета.

Кроме того, с 1 апреля в Тернополе ужесточили карантинные меры, в частности, запретили собираться группами более двух человек.

Напомним, что первый случай заболевания COVID-19 в Тернополе был обнаружен 25 марта. В сводке местного штаба от 31 марта говорилось о 78 случаях заболевания коронавирусом в Тернопольской области - она занимает третье место в Украине по числу пациентов с COVID-19.