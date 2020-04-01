Россиян на карантине обяжут вести электронный дневник и подтверждать, что они дома

Граждан Российской Федерации, которые вернулись из-за рубежа и обязаны пройти карантин для нераспространения коронавируса, обяжут вести электронный дневник на портале "Госуслуги".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российского премьера Михаила Мишустина.

В дневнике граждане должны будут сообщать о самочувствии и подтверждать, что остаются дома.

"Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа", - отметил Мишустин.

Он также сообщил, что создается система для сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию.

"Через портал "Госуслуг" до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе, об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию", - рассказал российский премьер.

"Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине. И, в случае несоблюдения условий самоизоляции, операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", - добавил Мишустин.

Напомним, Россия с 30 марта закрыла границы. Согласно официальной статистике, в стране тогда было зафиксировано 1264 случая коронавируса.