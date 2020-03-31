Президент России приезжал в больницу на прошлой неделе.

Московский врач Денис Проценко, который на прошлой неделе показывал инфекционную больницу президенту России Владимиру Путину, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на медиков, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице в поселке Коммунарка.

Путин приезжал в эту больницу 24 марта. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

По некоторым корпусам Путин ходил в желтом защитном костюме.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в России подтвердили около 2,3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 17 из которых привели к летальному исходу. Вылечился 121 человек.