В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
ГлавнаяМир

Главврач инфекционной больницы, жавший руку Путину, заразился коронавирусом

Президент России приезжал в больницу на прошлой неделе.

Московский врач Денис Проценко, который на прошлой неделе показывал инфекционную больницу президенту России Владимиру Путину, заразился коронавирусом.

Об этом сообщил телеканал "Россия 24" со ссылкой на медиков, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице в поселке Коммунарка.

Путин приезжал в эту больницу 24 марта. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку.

По некоторым корпусам Путин ходил в желтом защитном костюме.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что в России подтвердили около 2,3 тысяч случаев коронавирусной болезни, 17 из которых привели к летальному исходу. Вылечился 121 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также