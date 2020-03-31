На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ГлавнаяМир

Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом

Предполагается, что с папой Франциском в последнее время он не контактировал.

Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом
Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис
Фото: lalucedimaria.it

Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис заразился коронавирусом.

30 марта он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли", передает итальянский телеканал Rai News 24.

Викариат Рима сообщает, что у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия".

Ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.

Отмечается, что в последнее время кардинал Анджело Де Донатис с Папой Римским Франциском не встречался, поскольку контакты с понтификом ограничены.

Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также