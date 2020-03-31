Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом

Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис заразился коронавирусом.
30 марта он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли", передает итальянский телеканал Rai News 24.
Викариат Рима сообщает, что у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия".
Ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.
Отмечается, что в последнее время кардинал Анджело Де Донатис с Папой Римским Франциском не встречался, поскольку контакты с понтификом ограничены.
Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.