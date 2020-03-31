Один из кардиналов Ватикана госпитализирован с коронавирусом

Предполагается, что с папой Франциском в последнее время он не контактировал.

Генеральный викарий Рима кардинал Анджело Де Донатис заразился коронавирусом.

30 марта он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли", передает итальянский телеканал Rai News 24.

Викариат Рима сообщает, что у 66-летнего итальянского кардинала Анджело де Донатиса "высокая температура, но его общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия".

Ближайшее окружение викария в целях профилактики ушло на самоизоляцию.

Отмечается, что в последнее время кардинал Анджело Де Донатис с Папой Римским Франциском не встречался, поскольку контакты с понтификом ограничены.

Всего в Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.