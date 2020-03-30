Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Усик вновь удивил новым цирковым трюком
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
Сивохо и "кварталовца" Ткаченко уволили с должностей советника секретаря СНБО
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 480, умер еще один человек
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
На сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
ГлавнаяОбществоЖизнь

Первая пациентка с коронавирусом выздоровела во Львове

50-летняя женщина, вероятно, заразилась в Германии.

Первая пациентка с коронавирусом выздоровела во Львове
Фото: EPA/UPG

Во Львове выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус.

Об этом информирует телеграм-канал Львів VS коронавірус.

Отмечается, что COVID-19 у 50-летней женщины диагностировали после того, как она вернулась из-за границы.

"Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тесты - отрицательные.

Пациентка - жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом - 21-летняя девушка лечилась в больнице.

Вечером 30 марта Минздрав сообщил, что от коронавирусной болезни излечились восемь украинцев.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 548-ми. Зафиксировано 13 летальных случаев COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также