Первая пациентка с коронавирусом выздоровела во Львове

Во Львове выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус.

Об этом информирует телеграм-канал Львів VS коронавірус.

Отмечается, что COVID-19 у 50-летней женщины диагностировали после того, как она вернулась из-за границы.

"Первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тесты - отрицательные.

Пациентка - жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в Броварах выздоровела первая пациентка с коронавирусом - 21-летняя девушка лечилась в больнице.

Вечером 30 марта Минздрав сообщил, что от коронавирусной болезни излечились восемь украинцев.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 548-ми. Зафиксировано 13 летальных случаев COVID-19.