В Тернопольской области зафиксировали 18 новых случаев COVID-19 за сутки

В течение понедельника, 30 марта, в Тернопольской области зарегистрировано 18 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Общее число заразившихся коронавирусом по состоянию на 22:00 30 марта выросло до 78-ми, информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество заражений коронавирусом зафиксировано в Монастырисском районе - 58, из них один - летальный.

Среди инфицированных 9 жителей Залещицкого района, 5 - Козовского, 2 - жители Тернополя, 2 - жители Кременецкого района, по 1 - в Тернопольском и Бережанском районах.

По данным штаба, на данный момент госпитализированы 4 детей.

Коронавирус сегодня подтвердился у мамы 1,5 летнего ребенка из Кременецкого района. Она вместе с ребенком находится в реанимационном отделении Тернопольской детской больницы.

Накануне глава Кременецкого райсовета Владимир Стефанский в интервью телеканалу Т1 сообщил, что в связи с обнаружением коронавируса у ребенка с села Лидыхов, который изначально был госпитализирован в Почаеве, на самоизоляции находится медперсонал двух отделений местной больницы. а также члены их семей.

В частности на самоизоляции мэр Почаева Василий Бойко, так так его жена работает в местной больнице.

Также сообщалось, что большинство из больных COVID-19 в Монастырисском районе - медики.