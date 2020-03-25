В Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина (обновлено)

Он мог заразиться на похоронах от священника.

В Тернопольской области от коронавируса умер 68-летний мужчина - житель Монастырисского района.

Об этом сообщил оперативный штаб городского совета Тернополя в фейсбуке и официально подтвердили в Минздраве.

"В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалёвка Монастырисского района. Мужчине было 68 лет. Выражаем соболезнования родным", - заявили в штабе.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в свою очередь рассказал, что что 9 марта мужчина был на похоронах в селе Швейков, где также находился священник из Залещиков - "нулевой" пациент Тернопольской области.

"По данным свидетелей, во время поминального обряда присутствовали около 70-ти человек. В целом, по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов", - сообщил Геращенко в фейсбуке.

Все эти люди потенциально могут быть заражены, и им советуют срочно обратиться в полицию (тел. 102) или скорую помощь (тел. 103)

Сам священник находится в реанимации Тернопольской клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Шесть сел в Тернопольской области, включая Швейков и Ковалёвку, закрыты полицией.

Ранее сообщалось, что в области подтверждены шесть случаев заболевания COVID-19 - четыре случая у жителей Монастырисского района и один - у жителя города Залищики. Также сегодня сообщалось о еще одном заразившемся - жителе Тернополя - мужчина недавно побывал в Австрии.

Напомним, первый случай коронавируса был подтвержден в Тернопольской области 21 марта - COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики. Для предотвращения распространения инфекции в области с 21 марта введен режим чрезвычайной ситуации.