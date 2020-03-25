Лист пацієнтів з діабетом щодо забезпечення ліками у зв'язку з поширенням коронавірусу

Ми, пацієнти з цукровим діабетом, яких 210 тисяч в Україні, звертаємося до вас з проханням забезпечити нас життєво необхідними ліками – інсулінами!

Зараз триває пандемія коронавірусу COVID 19, і ми стали ще вразливіші. Згідно з класифікацією ВООЗ, ми належимо до категорії ризику тяжкого перебігу цієї інфекції. Для нас, людей з цукровим діабетом, рівень смертності від коронавірусу може складати 7,3% (середній рівень у популяції 1,4%).

Перебіг хвороби залежить від стану компенсації діабету, при якому рівень глікованого гемоглобіну має бути <7%, а його неможливо досягнути, коли немає доступу до необхідної дози інсуліну, або взагалі відсутній інсулін!

На 2020 рік Національна служба здоров’я виділила 1.2 млрд гривень на відшкодування вартості інсулінів для хворих на цукровий діабет. Проте, через медичну субвенцію у першому кварталі надійшло до бюджетів усіх регіонів загалом лише 200 млн гривень.

З березня 2020 року ми, пацієнтські спільноти, отримуємо численні звернення від пацієнтів, оскільки аптеки відмовляються надавати їм життєво необхідні ліки або ж дають такі малі дози, які абсолютно неефективні для досягнення компенсації цукрового діабету.

Пацієнтам із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Чернігівської, Донецької, Харківської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Херсонської, Хмельницької областей, а також міст, де ситуація з доступом до ліків особливо критична – Рівного та Харкова, – не видають інсуліни, незважаючи на те, що проблем з наявністю інсулінів в Україні немає. Аптеки не отримали фінансування, тому пропонують придбати інсуліни за власні кошти, яких у більшості пацієнтів немає.

Субвенція, виділена МОЗ на реімбурсацію, покриває лише трохи більше половини від необхідної суми, а регіональна влада постійно саботує дофінансування цієї програми зі свого боку. Заручниками цієї ситуації є ми, пацієнти, які роками недоотримують необхідне лікування через нестачу коштів в регіональних бюджетах. А зараз, у зв’язку з пандемією коронавірусу, життя тисяч українських пацієнтів з діабетом знаходиться під загрозою.

Зважаючи на те, що більшість регіонів потерпають від дефіциту фінансування інсулінів, а пацієнтам зовсім не виписують рецепти на інсуліни або ж виписують часткові дози, ми закликаємо:

1. Збільшити фінансування на реімбурсацію інсулінів якомога швидше! Кожен день для нас є життєво важливим у такій ситуації.

2. Зберегти систему реімбурсації інсулінів, яка діє з 2016 року. Завдяки цій системі, вдалося зламати стару непрозору систему, коли інсуліни (часто неякісні і прострочені, які спричиняли сліпоту, ампутацію кінцівок та інші негативні наслідки) закуповувалися через тендери місцевою владою.

Просимо вашого негайного втручання у цю ситуацію та відповідних дій.

З повагою,

Голова Міжнародної Діабетичної Асоціації України Петренко Л.І.

Голова Київського фонду Діабетик Власенко Н. Г.

Голова ГО «Діа-Дім Тернопілля», м. Тернопіль Островський Р.К.

Голова ГО «Волинська спілка діабетиків», м. Луцьк Ткачук М.П.

Голова ГО «Діабетична спілка м. Ужгорода», м. Ужгород Головнич Ю.Ю.

Голова ГО «Львівська діабетична асоціація», м. Львів Шевцов А. А.

Керівник ГО «Діа-діти», м. Вінниця Казьміришена-Файденко О. С.

Голова Дніпропетровського регіонального товариства сприяння хворим на цукровий діабет та інвалідам з супутніми захворюваннями Калашнікова Л.Д.

Голова ГО «Діа-Дзен», м. Харків Вишня О.

Голова ГО «Щасливий діабет», м. Дніпро Машталір В.А.

Голова правління ГО «ДІАБЕТИК», м. Запоріжжя Філіпас Т.М.

Голова правління ГО «Діабет і діти», м. Бердичів Левандовська А. Г.

Голова ГО «Діародина», м. Кривий Ріг Шемет Ю.А.

Голова ГО «Діабетичне товариство Сумщини» Миронцева Л.М.

Голова правління Херсонської обласної асоціації діабетиків Головченко Н.М.

Голова ГО «Миколаївська Одеська Діабетична Асоціація» м. Одеса Янків М. Ю.

Голова ГО «Обˊєднання батьків дітей хворих на цукровий діабет», м. Луцьк Мудрик А.Б.