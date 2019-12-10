Три ключові вимоги пацієнтів з цукровим діабетом до уряду України

Ми, пацієнти з цукровим діабетом, що потребують інсулінотерапії, глибоко стурбовані можливістю обмеження наших прав на якісне й ефективне лікування у зв’язку з запланованими змінами у системі реімбурсації інсулінів.

Як відомо, наразі у Національній службі здоров’я України відбуваються консультації щодо змін у реімбурсації інсулінів з квітня 2020 року, і, згідно з інформацією, якою ми володіємо, деякі із запропонованих змін можуть обмежити наш доступ до сучасних інноваційних ліків.

Ми просимо Вашої підтримки та сприяння у захисті наших прав стосовно доступу до ефективного і життєво необхідного лікування з метою недопущення помилок, які можуть призвести до незворотних медичних та соціальних наслідків для українських пацієнтів з цукровим діабетом.

Три ключові вимоги, від виконання яких залежить підтримка нашого життя, є наступними:

1. Зберегти прозору систему реімбурсації інсулінів

Пілотний проект з відшкодування вартості інсулінів для хворих на цукровий діабет через аптеки, який діє з 2017 року, дозволив зламати стару непрозору систему, коли інсуліни (часто неякісні і прострочені, які спричиняли сліпоту, ампутацію кінцівок та інші наслідки) закуповувалися на тендерах місцевою владою. У такій системі і лікар, і пацієнт були фактично обмежені інсулінами «з холодильника» – тими ліками, які під час тендерів обрала закупити місцева влада.

Отримати якісніший інсулін іноземного виробництва було вкрай важко, ми мали давати хабарі аби нам видали сучасні ліки. Завдяки реімбурсації ця ситуація змінилася докорінно – тепер пацієнти не платять хабарі лікарям і не чекають місяцями без інсулінів до проведення наступного тендеру.

Ми задоволені прозорою системою реімбурсації, адже це – великий крок України на шляху протидії корупції та європейської інтеграції України. Завдяки реімбурсації створено і впроваджено електронний реєстр пацієнтів. Ми отримуємо електронний рецепт з яким ми йдемо в аптеку та отримуємо інсулін, який найбільш відповідає нашим індивідуальним потребам. Завдяки цьому пройшла ера лікування двома-трьома видами інсулінів «із холодильника», які хтось з місцевої влади закупив під час тендеру в «свого» постачальника.

В основі діючої системи реімбурсації існує реферування цін до східноєвропейських країн. Це забезпечує існування прозорої системи ціноутворення в Україні та вже призвело до зниження цін.

Тому ми просимо зберегти реімбурсацію, а також пропонуємо взяти за приклад систему реімбурсації в референтних країнах для визначення показань призначення різних видів інсулінів, які вже напрацьовані багаторічним досвідом експертів референтних країн.

2. Не допустити обмеження списку доступних препаратів виключно вітчизняними препаратами

За нашою інформацією, з 1 квітня 2020 року нам планують обмежити список доступних препаратів, обмежившись інсулінами українського виробництва, які входять до Нацпереліку. Ми вбачаємо в цьому прояв лобізму інтересів певних вітчизняних виробників інсулінів.

Лікувати 200 тисяч інсулінозалежних пацієнтів лише одним чи двома видами інсулінів, що входять до чинної редакції Національного переліку, це пряме порушення прав пацієнтів. Більше того, категорії соціально вразливих пацієнтів (вагітні, діти, студенти, незрячі люди, тощо) вкрай потребують доступу до сучасних форм терапії у картриджах і цей доступ необхідно зберегти.

3. Збільшити бюджет на реімбурсацію інсулінів

Фінансування програми по відшкодуванню вартості препаратів інсуліну хворим з цукровим діабетом в Україні є недостатнім. Субвенція, виділена МОЗ на реімбурсацію, покриває лише трохи більше половини від необхідної суми, а регіональна влада постійно саботувала дофінансування цієї програми зі свого боку. Заручниками цієї ситуації є ми, пацієнти, які роками недоотримували необхідне лікування через нестачу коштів.

На 2020 рік у проекті бюджету передбачено певне збільшення суми на інсулін на рівні 1,2 млрд грн, але все одно цієї суми недостатньо, адже реально потреба пацієнтів складає щонайменше 1,8 млрд грн. Отже, ми знову будемо обмежені у доступі до лікування, який для нас є життєво необхідним, та може призвести до смерті.

Тож просимо вас 1) зберегти систему реімбурсації інсулінів, 2) не допустити обмеження списку вітчизняними препаратами, 3) збільшити бюджетне фінансування на реімбурсацію інсулінів.

Зупиніть наміри окремих лобістів. Пам’ятайте, що підхід, який спрямований проти інтересів пацієнтів – громадян та громадянок України, призведе до незворотних наслідків – не дозвольте цього!

1. Президент Міжнародної діабетичної асоціації України (МДАУ), м. Київ, Людмила Петренко

2. Голова Київського благодійного фонду "Діабетик", Віце-президент МДАУ, м. Київ, Наталія Власенко

3. Голова ГО "Діа-Дім Тернопілля", м. Тернопіль, Роман Островський

4. Голова ГО "Товариства сприяння хворим на цукровий діабет", м. Дніпро, Людмила Калашнікова

5. Засновник ГО "Діа-Дзен", м. Харків, Олена Погорєлова

6. Голова ГО «Херсонської обласної асоціації діабетиків» м. Херсон, Ніна Головченко

7. Голова ГО «Діародина», м. Кривий Ріг, Юлія Шемет

8. Голова ГО «Сонце для дітей», м. Київ, Тетяна Кравчук

9. Голови правління ГО «Діабет і діти», м. Бердичів, Ганна Левандовська

10. Голова ГО «Волинської спілки діабетиків», м. Луцьк, Микола Ткачук

11. Голова ГО «Діабетичної спілки м. Ужгорода», м. Ужгород, Юрій Головнич

12. Голова ГО «Львівської діабетичної асоціації», м. Львів, Андрій Шевцов

13. Керівник ГО «Діа-діти», м. Вінниця, Олеся Казьміришена-Файденко