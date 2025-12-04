Як працює податковий популізм

Маніпуляція суспільною думкою працює за стандартними схемами. Типовий прийом – перемикання фокусу суспільної уваги з причини всіх проблем, на її наслідки. А сума оціночних, тобто суб’єктивних, суджень лідерів суспільних думок, як правило, і продається, як істина в останній інстанції.

Мовляв, які ж податківці страшні корупціонери, всі біди від них, тому давайте й далі гратись в улюблену забавку, що називається «перезавантаження». Зараз суспільство побачило, що справжня махрова корупція велика, дуже наближена до влади і, найголовніше, про неї не говорять. Принаймні публічно. Може тому, що не знають, а може тому, що боязно. Після побачених кубометрів американської готівки якось відразу всім стало очевидно, що змінювати, а не «перезавантажувати», потрібно не тих і не там!

Якось непомітними на фоні Міндічгейту стали балачки про корупцію в органах Державної податкової служби. Нагадаю, що раніше, якщо десь на якомусь поважному форумі або у ЗМІ заходила розмова про це ганебне явище, то більшість «захисників прав платників податків» у цьому контексті лише про податкову й балакали. Чи-то фантазії на інше не вистачало, чи-то казали те, що споживачі телемарафонів хотіли почути. Не в тому суть.

Фото: Depositphotos/ginasanders

Тепер – приклад того, як працює у сфері оподаткування популізм.

26 листопада прем`єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про досягнення з МВФ угоди на рівні персоналу щодо нової програми співпраці.

У той же день ця новина з`явилась на сайті МВФ, в якій стосовно подальших орієнтирів податкової політики було записано, що «уряд також зобов’язався пришвидшити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та їх уникненню, а також розширити податкову базу, зокрема шляхом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, усунення митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платників ПДВ».

Відразу прокинулись все ті ж захисники прав платників податків під гаслом «МВФ знищує ФОПів» тощо. Якщо вчитатись в офіційний прес-реліз МВФ, розміщений на його сайті, то там ні про які конкретні цифри не йдеться. Як от вимога реєстрації платником ПДВ для ФОП при перевищенні доходу в 1 млн грн на рік. Тексту меморандуму ніхто крім його розробників не бачив, тому поки що аналізувати нема чого. Зате з усіх прасок несеться зрадонька.

Для того, щоб стати членом секти «захисників» прав платників податків, потрібно публічно вимовити мантру приблизно наступного змісту: Мінфін та податкова знищують ФОПів, МВФ, тут залежно від поточної кон’юнктури чи-то поганий, чи-то хороший, і т.і.. Після цього ти свій і тобі відрита дорога до усіх ЗМІ, які розносять подібного роду популізм.

Те, що цей контекст має саме таку якість, не має жодних сумнівів. Зрештою, навіть самі «правозахисники» визнають це, бо ставлять дуже правильні питання: «Якщо ФОП із доходом мільйон на рік - це «податкова лазівка», яку треба закрити, то чому резидент Дія.City зі ста мільйонами - ні?».

Звісно, Дія.Сіті така сама спрощена, можна сказати навіть більше – пільгова, система оподаткування. Даруйте за самоцитування, але вже писав про це неодноразово, тому мушу повторитись: «завдяки її існуванню (Дія.Сіті) за три повних роки 1919 резидентів (кількість станом на теперішній момент), що знаходяться «на особливих умовах оподаткування», сплатили аж 238,8 мільйонів грн податку на прибуток. За той самий період усі інші платники цього податку дали бюджету воюючої країни 598 мільярдів грн!»

У світовій історії немає прецедентів, коли б країна, що веде війну на виснаження чотири роки, запроваджувала такі пільги для певної, нехай й надзвичайно важливої, галузі економіки.

Тому, ні про яке завершення епохи ФОПів не йдеться. Йдеться про приведення спрощеної системи оподаткування до вимог війни, реалій життя. А реалії такі, що війна триває, грошей у бюджеті не вистачає, невідомо коли війна закінчиться та навіть якщо й закінчиться, все одно буде проблема дефіциту коштів. Бо найкращі безпекові гарантії України – ЗСУ. Їх потрібно фінансувати, незалежно від розмірів зовнішньої фінансової допомоги.

Експерт пише, «загалом в Україні понад 1,7 мільйона ФОПів. Лише кількість створених ними робочих місць становить щонайменше 673 тисячі. Вони забезпечують податкові надходження, включно з внесками на оборону, формують основу середнього класу та становлять важливу складову соціальної тканини суспільства». Проте, поважний фахівець чомусь забув зазначити, що сьогодні за рахунок єдиного податку ті самі 1,7 млн ФОПів забезпечують сплату коштів в розмірі менше 1% ВВП. Менше тільки податок на майно (близько 0,6% ВВП). ПДВ в середньому на рік забезпечує надходження на рівні майже 10% ВВП, ПДФО – 8%.

Варто мабуть зазначити і те, що всі подібного роду фахівці скромно також замовчують. Максимальний розмір податкового навантаження для ФОП 1 групи становить, у разі досягнення річного ліміту, аж 0,7%, а для другої групи – 0,2%. Де тут надвисоке податкове навантаження – питання риторичне. Згідно з офіційними даними ДПС структура єдиного податку в Україні така, що 2/3 його загальної суми платять ФОПи 3 групи (787 тис осіб), а найбільш численні 1 і 2 група (824 тис осіб) менше 15%.

Співставлення цих цифр серйозно доповнює загальну картину, яку у форматі кінця світу малюють для широкої публіки.

Одним із аргументів на користь збереження вітчизняної спрощенки в її нинішньому вигляді зазвичай висувається теза, що для мікробізнесу спрощена системи існує і у більшості країн ЄС. Як завжди це напівправда, тобто маніпуляція.

У Чехії є фізична особа підприємець (osoba samostatně výdělečně činná) може обирати між трьома різними режимами оподаткування. Поріг реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку 2 млн крон на рік (≈4 млн грн), але дуже часто підприємці добровільно реєструються для сплати цього податку. Це вигідніше за умови коли співпрацюєш з компаніями з інших країн ЄС, маєш багато закупівель з ПДВ. Це також стосується підприємців B2B, IT та різного роду консультантів. Податкове навантаження на самому простому режимі спрощенки (Paušální režim) становить 9,5% (самі порівняйте з нашими цифрами). Залежно від обраного режиму у Чехії фактичне податкове навантаження може бути більшим 10%. Дроблення ФОП під умови оподаткування відсутнє від слова зовсім.

У Румунії аналог наших фізиків ФОП Persoană Fizică Autorizată – теж можуть обирати між декількома режимами спрощеного оподаткування, залежно від розміру доходу. Підприємець платить прибутковий податок (аналог нашого ПДФО) за ставкою 10% від отриманого доходу (залежно від виду діяльності можливі вирахування з бази оподаткування твоїх видатків). Потрібно, залежно від доходу (як правило це 12 мінімальних заробітних плат, не плутати з української мінімалкою!) платити пенсійні внески за ставкою 25%, внесків на медичне страхування у розмірі 10%. Поріг реєстрації платником ПДВ дорівнює 395 тис лей (81 тис євро). Зрештою, якщо скажімо ти заробив 50 тис євро за рік, то 10% сплатиш у вигляді прибуткового податку, додатково пенсійний та медичний внески, в середньому твоє податкове навантаження складає близько 35-40%.

Можна в такому ж стилі продовжувати й далі, але головний висновок з цього полягає у тому, що спрощена система оподаткування для мікробізнесу у країнах ЄС має основні переваги в тому, що тебе не турбують контролюючі органи перевірками (якщо ти звісно не порушник), мінімум звітності. Все це ніхто не збирається скасовувати і в нашій системі оподаткування.

Прошу зауважити – ні Румунія, ні Чехія не воюють!

Рівні правила замість схем. Абсолютно поділяю це твердження, але ж сама спрощена система оподаткування в її нинішньому вигляді ці рівні правила й спотворює. Дивно, як самі ж експерти пишуть про багатомільярдні схеми оптимізації сплати податків за допомогою спрощеної системи оподаткування і, водночас, закликають її залишити де-факто в тому самому вигляді, як вона є нині. Якась, дуже м’яко кажучи, непослідовна позиція.

Аналітичні центри вже навіть збитки підрахували. «Прийняття такого рішення (запровадження порогу платника ПДВ для ФОП) призведе до втрати суспільного добробуту у розмірі 150 180 млрд грн, або біля 1,5 2% ВВП». Звісно, такими висновками просто так не оперують, тому й хотілось би бачити не лише гучні заяви, а також всі технічні подробиці таких розрахунків.

Суто гіпотетично можна припустити, що нічого страшного не відбудеться, якщо рівень оподаткування збільшиться. У цьому році підвищили військовий збір, запровадили його й для спрощеної системи оподаткування. Кількість ФОП не зменшилась, інфляція контрольована та й взагалі вона тут ні до чого (там діють інші причини), на ринку праці навпаки дефіцит робочої сили.

Тому, висновок є таким, що спрощена система оподаткування потребує удосконалення відповідно до реалій життя, безпекової та соціально-економічної ситуації в Україні. Ні про яку її ліквідацію не йдеться. Потрібно зблизити вимоги загальної системи оподаткування і спрощеної, щоб усунути існуючі прогалини у вітчизняному податковому полі. Адже, універсальний закон оподаткування стверджує, якщо податок можна сплатити за меншою ставкою, то платник завжди обиратиме саме цей варіант. І це нормально, це законно.

Чи потрібно це обговорювати і доносити до бізнесу та суспільства, а не до МВФ, як зараз всі побігли на різного роду зустрічі? Звісно потрібно найперше вести діалог із суспільством, переконуючи його в тому, що у нинішній час, за таких обставин від непопулярних рішень нікуди не подітись. Он одні у владі вже намагались довгий час бути популярними, ми бачимо до чого це призвело.

Потрібна фахова дискусія, тільки не алармістського характеру, без емоцій, лише здоровий глузд. Зрештою, від спроможності держави сформувати податкову політику, що відповідає викликам часу і забезпечить належне фінансування безпекових потреб країни, залежать перспективи її існування. Не більше і не менше!