До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ніхто не може пояснити, як гроші у "справі Мідаса" потрапили в країну, - детектив НАБУ

Федеральна Резервна Служба США фіксує, кому вона продає кошти, однак в Європі, в Україні цим ніхто не займається.

Ніхто не може пояснити, як гроші у "справі Мідаса" потрапили в країну, - детектив НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов звернув увагу на проблему неконтрольованого ввезення великих сум готівки в Україну.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua

"Якраз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального Резервного Банку США", – заявив Абакумов.

Він наголосив, що правоохоронці вже вдруге стикаються з ситуацією, коли ніхто не може пояснити, як саме ці гроші потрапили в країну.

"Насправді Федеральна Резервна Служба Сполучених Штатів Америки фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, в Україні цим ніхто не займається", – зазначив керівник підрозділу детективів.

Абакумов запропонував народним депутатам та Національному банку запровадити систему обліку ввезення великих сум готівки.

"Є пропозиція до народних депутатів, до Національного банку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це насправді буде великим вкладом у недопущення таких ситуацій. Я думаю, що не проти", – підсумував він.

10 листопада, НАБУ і САП повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies