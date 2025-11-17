Ніхто не може пояснити, як гроші у "справі Мідаса" потрапили в країну, - детектив НАБУ

Федеральна Резервна Служба США фіксує, кому вона продає кошти, однак в Європі, в Україні цим ніхто не займається.

На засіданні Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов звернув увагу на проблему неконтрольованого ввезення великих сум готівки в Україну.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

"Якраз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального Резервного Банку США", – заявив Абакумов.

Він наголосив, що правоохоронці вже вдруге стикаються з ситуацією, коли ніхто не може пояснити, як саме ці гроші потрапили в країну.

"Насправді Федеральна Резервна Служба Сполучених Штатів Америки фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, в Україні цим ніхто не займається", – зазначив керівник підрозділу детективів.

Абакумов запропонував народним депутатам та Національному банку запровадити систему обліку ввезення великих сум готівки.

"Є пропозиція до народних депутатів, до Національного банку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це насправді буде великим вкладом у недопущення таких ситуацій. Я думаю, що не проти", – підсумував він.

