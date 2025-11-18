Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На Харківщині через обстріли ворога постраждали 11 людей. Загинула 17-річна дівчина

Ворог атакував 5 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Постраждали 11 людей, серед них – дитина. Загинула неповнолітня дівчина. 

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У м. Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей: чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 ракети (тип встановлюється);
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 16 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Котівка);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова);
  • у Берестинському районі пошкоджено багатоквартирний і 2 приватні будинки, 4 адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин, автобус (м. Берестин).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 52 людей. Залишилися 7 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 568 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

  • У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. 
