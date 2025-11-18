На Харківщині через обстріли ворога постраждали 11 людей. Загинула 17-річна дівчина

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Постраждали 11 людей, серед них – дитина. Загинула неповнолітня дівчина.
Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
У м. Берестин загинула 17-річна дівчина, постраждали 10 людей: чоловіки 31, 26, 33, 29, 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років та 16-річний хлопець; у с. Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 ракети (тип встановлюється);
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Котівка);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова);
- у Берестинському районі пошкоджено багатоквартирний і 2 приватні будинки, 4 адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин, автобус (м. Берестин).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 52 людей. Залишилися 7 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 12 568 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.
- У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну 114 ударними безпілотниками і 4 балістичними ракетами. Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.