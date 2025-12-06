Через обстріл Фастова змінюється рух пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" реагує на масований удар по місту на Київщині.

Державний перевізник "Укразалізниця" змінює рух пасажирських поїздів, які в ніч на 6 грудня мали зупинятися чи проїздити повз Фастів Київської області.

У Facebook компанія повідомила, що росіяни масовано обстріляли залізничну інфраструктуру міста. Маршрути потягів оперативно підкоригували, щоб вони не проходили повз станцію, що стала ціллю атаки.

Наразі, за словами представників "Укрзалізниці", затримки в русі контрольовані, а диспетчери дбають про можливі пересадки для пасажирів. У Фастові люди перебувають в укриттях.