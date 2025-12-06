У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Через обстріл Фастова змінюється рух пасажирських поїздів

"Укрзалізниця" реагує на масований удар по місту на Київщині.

Через обстріл Фастова змінюється рух пасажирських поїздів
Фото: Укрзалізниця

Державний перевізник "Укразалізниця" змінює рух пасажирських поїздів, які в ніч на 6 грудня мали зупинятися чи проїздити повз Фастів Київської області.

У Facebook компанія повідомила, що росіяни масовано обстріляли залізничну інфраструктуру міста. Маршрути потягів оперативно підкоригували, щоб вони не проходили повз станцію, що стала ціллю атаки.

Наразі, за словами представників "Укрзалізниці", затримки в русі контрольовані, а диспетчери дбають про можливі пересадки для пасажирів. У Фастові люди перебувають в укриттях. 
Теми: , , ,
