​До Дня ЗСУ кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію

Уразили систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивували і вивели з ладу мережеве обладнання.

У ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи компаній "Елтранс+".

Як повідомляють джерела LB.ua, унаслідок атаки деактивували понад 700 компʼютерів і серверів, видалили більш ніж тисячу користувачів компанії, знищили або зашифрували 165 терабайтів критично важливих даних.

Крім того, уразили систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивували і вивели з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищили декларації по всіх вантажах, а також здійснили "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ.

«Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами фірми користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу.

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

«Елтранс+» також займається доставкою підсанкційних товарів, а ще - різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовує російський ВПК.