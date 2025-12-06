ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСуспільствоВійна

​До Дня ЗСУ кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію

Уразили систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивували і вивели з ладу мережеве обладнання.

​До Дня ЗСУ кіберкорпус ГУР атакував провідну російську логістичну компанію
кібератака
Фото: ANSA

У ніч на 6 грудня фахівці Головного управління розвідки спільно BO Team завдали кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі групи  компаній "Елтранс+". 

Як повідомляють джерела LB.ua, унаслідок атаки деактивували понад 700 компʼютерів і серверів, видалили більш ніж тисячу користувачів компанії, знищили або зашифрували 165 терабайтів критично важливих даних. 

Крім того, уразили систему контролю доступу, відеонагляду зберігання даних та резервного копіювання, деактивували і вивели з ладу мережеве обладнання разом з ядром ЦОДа, знищили декларації по всіх вантажах, а також здійснили "дефейс" всіх сайтів компанії, які тепер вітають російських користувачів з Днем ЗСУ. 

«Елтранс+» входить до топ-10 найбільших митних представників та експедиторів Росії. Послугами фірми користуються понад 5000 російських компаній малого, середнього та великого бізнесу. 

Компанія здійснює міжнародні та внутрішні перевезення (автомобільні, морські, авіаційні, мультимодальні), складське зберігання, перевезення збірних вантажів, а також повне митне оформлення товарів.

«Елтранс+» також займається доставкою підсанкційних товарів, а ще - різних електронних комплектуючих з Китаю, які використовує російський ВПК.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies