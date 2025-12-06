Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" знищили російський ЗРК "Бук-М3" на ТОТ Запорізької області.

Про це розповіли в ГУР та оприлюднили відео бойової роботи спецпідрозділу.

"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", ідеться у повідомленні.

Чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово захопленій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке.