ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпідрозділ ГУР знищив російський "Бук" на ТОТ Запоріжжя

"Примари" ГУР знищили ворожий ЗРК поблизу населеного пункту Святотроїцьке. 

Спецпідрозділ ГУР знищив російський "Бук" на ТОТ Запоріжжя
«БУК-М3»
Фото: ССО

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Примари" знищили російський ЗРК "Бук-М3" на ТОТ Запорізької області. 

Про це розповіли в ГУР та оприлюднили відео бойової роботи спецпідрозділу. 

"6 грудня 2025 року з нагоди Дня Збройних Сил України майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3", ідеться у повідомленні. 

Чергову дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово захопленій території Запорізької області поблизу населеного пункту Святотроїцьке. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies