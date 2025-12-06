Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 1180 російських окупантів, 2 ворожі танки та понад 30 артилерійських систем.

