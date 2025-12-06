У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Війна

Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників

Втрати РФ складають близько 1 179 790 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників
втрати окупантів на Харківському напрямку

За минулу добу Сили оборони знищили 1180 російських окупантів, 2 ворожі танки та понад 30 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб
  • танків – 11 398 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 874 (+31) од.
  • РСЗВ – 1 560 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 253 (+0) од.
  • літаків – 431 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од.
  • крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од.
  • спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.

Дані уточнюються.
