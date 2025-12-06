Сили оборони ліквідували ще 1180 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони знищили 1180 російських окупантів, 2 ворожі танки та понад 30 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб
- танків – 11 398 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 688 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 874 (+31) од.
- РСЗВ – 1 560 (+2) од.
- засоби ППО – 1 253 (+0) од.
- літаків – 431 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од.
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од.
- спеціальна техніка – 4 015 (+1) од.
Дані уточнюються.