Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам

Раніше про обмеження такого формату оголосили в Норвегії, яка не входить до Євросоюзу.

Данський уряд на своєму сайті анонсував зміни до порядку отримання громадянами України тимчасового захисту для проживання і роботи на території королівства.

Як і у Норвегії, в Данії планують не поширювати дію захисту на новоприбулих чоловіків призивного віку. Отримати дозвіл для громадян України віком від 23 до 60 років можна буде лише за наявності підстав для звільнення від військової служби. Ті ж, хто молодші цього віку, перебуватимуть під захистом лише до настання 23-річчя.

Також уряд Данії розглядає відмову у захисті тим українцям, які прибувають з регіонів, які в Копенгагені вважають відносно безпечними. До цього переліку увійшли 14 областей: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (Київ не включено), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська.

Усі ці зміни стосуватимуться лише тих, хто прибуде до Данії після їх запровадження і не поширюватимуться на українців, що вже перебувають в країні під захистом.