Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинули люди

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок атаки двоє загиблих та одина поранена людина.
Про це повідомляє прокуратура Сумської області. За даними слідства, 27 лютого близько 18:20 год окупанти атакували безпілотником авто у Ворожбянській громаді Сумського району. Унаслідок удару двоє чоловіків загинули, ще один 53-річний отримав поранення.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.
- У Ямпільській громаді Шосткинського району близько 15:00 год ворог атакував трьома безпілотниками сільськогосподарське підприємство. З-під завалів дістали тіла директорки та бухгалтерки підприємства, ще одна співробітниця отримала поранення.