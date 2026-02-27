СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
На Харківщині вперше оголосили підозру росіянам за застосування хімічної зброї

Прокуратура заявляє – це були не були випадкові поодинокі випадки використання такої зброї, а частина спланованої операції.

підозрювані
Фото: Прокуратура України

Харківська обласна прокуратура та СБУ повідомили про підозру дев’ятьом російським військовослужбовцям, які застосовували хімічну зброю проти Сил оборони України. 

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Це перший випадок у регіоні, коли факт використання заборонених речовин довели до рівня оголошення підозри конкретним виконавцям та командирам, зазначили у прокуратурі.

Серед підозрюваних — командування та бійці 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Зокрема, йдеться про командира бригади, комбата розвідки, начальника служби хімічного захисту, двох командирів рот та чотирьох операторів дронів.

У 2024–2025 роках у районі сіл Тихе та Вовчанські Хутори ворог атакував українські позиції гранатами РГ-Во та К-51. Ці боєприпаси споряджені хімічними речовинами, що викликають задуху, гострий біль та тимчасову втрату дієздатності.

Слідству вдалося здобути неспростовні докази: трофейні документи (зокрема, «задум командира на штурмові дії») та робочі карти. Судово-медична експертиза підтвердила отруєння щонайменше семи українських захисників.

Керівник обласної прокуратури Юрій Папуша наголосив, що це не були випадкові поодинокі випадки, а частина спланованої операції з метою дезорієнтації та деморалізації українських військових. Дії загарбників кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

﻿
