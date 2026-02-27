Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Скеровано до суду обвинувальний акт щодо ймовірного коригувальника російських обстрілів Одеси і Полтави

35-річному мешканцю Полтави загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: ukr.radio

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу та скерувала до суду обвинувальний акт на підозрюваного, який, за даними відомства, у серпні 2025 року коригував обстріли Полтави та Одеси. 

За даними контррозвідки та слідчих СБУ, наведенням ворожих атак займався 35-річний полтавець, який вже має судимість за наркоторгівлю та грабіж. У поле зору рашистів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Як встановило розслідування, фігурант спочатку обходив місто, щоб виявити і зафіксувати на гугл-картах локації Сил оборони. Згодом агента «відрядили» до Одеси, де він мав відстежити наслідки нещодавніх обстрілів і «прозвітувати» куратору.

СБУ зазначає, що для зв’язку з російським спецслужбістом він ревикористовував анонімний чат у месенджері, до якого направляв координати та фото потенційних «цілей».

Співробітники СБУ затримали агента разом із його співмешканкою, з якою він намагався спалити військовий позашляховик у центрі Полтави. Для агента та його спільниці це було проміжним завданням під час підготовки координат для нової серії російських обстрілів.

За матеріалами СБУ обидва фігуранти відповідно до вчинених злочинів обвинувачуються за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (співучасть у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (співучасть в умисному пошкодженні чужого майна, вчинене шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Спільниці загрожує до 10 років позбавлення волі.

