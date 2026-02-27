Виплати після народження дитини: Мінсоц обіцяє переказ сьогодні або "в крайньому випадку в понеділок"

Поки що оформити їх можна лише через сервіси Пенсійного фонду або в ЦНАП.

Для виплати 7000 гривень за народження дитини і за програмою єЯсла з трьох визначених урядом інструментів станом на зараз працює лише один – це платіжна картка Ощадбанку. Два інших – це картка Дія і будь-якого банку, що має угоду з Пенсійним фондом і можливість відкриття лінкованих карток – конкретно під один вид товарів.

Пенсійний фонд відкриває рахунок сам з банком, що має таку угоду, і на сьогодні єдиним таким банком є Ощадбанк. Про це міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив під час години запитань до уряду, стало відомо з трансляції.

Зараз відкрили вже 65 000 рахунків.

“На ці карткові рахунки буде здійснено перерахунок. На сьогодні завершені розрахункові відомості. І орієнтовно сьогодні або країній випадок понеділок кошти будуть переведені на ці карткові рахунки”, – сказав він.

Улютін сказав, що, крім Пенсійного фонду, можна подавати заявки на виплати через ЦНАП.

Над подачею онлайн через Дію працюють, також іде робота Мінсоцу з іншими банками, аби ті зробили можливість відкривати картку винятково для дитячих товарів.

Контекст

Торік Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищені виплати у зв'язку з народженням малюка. Визначили виплату для догляду за дитиною віком до року в 7000 грн, 8000 гривень – на проєкт єЯсла у разі працевлаштування мами на повний робочий день. Також передбачили інші види виплат.

Матері повідомляли про значні черги на оформлення таких виплат, оскільки зробити це можна лише особисто в Пенсійному фонді або ж ЦНАП.