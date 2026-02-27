Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Норвегія не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призивного віку

Країна стверджує, що прийняла найбільшу кількість біженців у північній Європі.

Норвегія не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призивного віку
Прапор Норвегії

Міністерство юстиції Норвегії заявило про намір обмежити українських чоловіків у можливості імміграції до країни, скасувавши для них право отримання тимчасового захисту.

В уряді скаржаться, що з осені 2025 року суттєво зросла кількість молодих українських чоловіків, які приїздять до Норвегії. Країна нібито прийняла найбільше біженців з України серед усіх держав північної Європи. Громади вже не здатні інтегрувати їх: виникають проблеми з житлом та перевантаженість сфери послуг.

Не надаватимуть тимчасовий захист чоловікам у віці від 18 до 60 років, окрім винятків, пов'язаних з документальним підтвердженням звільнення від служби у війську, медичною евакуацією чи самостійним вихованням дітей. При цьому ті, хто вже отримав право на проживання в країні, можуть не турбуватися, скасовувати його не будуть.

Минулоріч український уряд дозволив виїзд за кордон громадян віком від 18 до 22 років, після чого європейські країни зафіксували зростання кількості біженців.

﻿
