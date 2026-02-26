Сумщину атакували три ударні російські безпілотники

Три ударні російські безпілотники атакували Сумську громаду.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Усі – неподалік одне від одного.
Під прицілом була цивільна інфраструктура.
“Попередньо, без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами”, – зазначив Григоров.
Загроза атак ворожих безпілотників зберігається, додав він.
- Раніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу у Великописарівській громаді Сумської області загинув 57-річний чоловік. До медзакладу звернулися чоловіки 49 і 56 років, які зазнали поранень 22 лютого внаслідок удару дрона у Зноб-Новгородській громаді. Їх не госпіталізовували.