144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Сумщину атакували три ударні російські безпілотники

Під прицілом була цивільна інфраструктура. 

Сумщину атакували три ударні російські безпілотники
Фото: ГУР МО

Три ударні російські безпілотники атакували Сумську громаду.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Усі – неподалік одне від одного.

Під прицілом була цивільна інфраструктура. 

“Попередньо, без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами”, – зазначив Григоров.

Загроза атак ворожих безпілотників зберігається, додав він.

  • Раніше стало відомо, що внаслідок російського обстрілу у Великописарівській громаді Сумської області загинув 57-річний чоловік. До медзакладу звернулися чоловіки 49 і 56 років, які зазнали поранень 22 лютого внаслідок удару дрона у Зноб-Новгородській громаді. Їх не госпіталізовували.
