Сумщину атакували три ударні російські безпілотники

Під прицілом була цивільна інфраструктура.

Три ударні російські безпілотники атакували Сумську громаду.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста. Усі – неподалік одне від одного.

“Попередньо, без постраждалих. Люди встигли перейти у безпечні місця перед повторними ударами”, – зазначив Григоров.

Загроза атак ворожих безпілотників зберігається, додав він.