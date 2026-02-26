"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

На Куп’янському напрямку затримали ймовірного коригувальника

Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

На Куп’янському напрямку затримали ймовірного коригувальника
Фото: СБУ

У Харківській області правоохоронці затримали 49-річного жителя Харкова, якого підозрюють у співпраці з воєнною розвідкою РФ. 

За даними СБУ, він збирав координати для можливих ракетно-бомбових ударів на Куп’янському напрямку. Чоловік переховувався від мобілізації в будинку батьків у Чугуївському районі. 

Слідство встановило, що він шукав у Telegram-каналах способи виїзду до РФ, після чого з ним зв’язався представник російської розвідки та запропонував співпрацю в обмін на «евакуацію».

Як зазначає СБУ, він обходив прифронтові території, фіксував можливі позиції Сил оборони на картах, а також спостерігав за роботою української артилерії з подвір’я приватного будинку. Зібрані дані зберігав у смартфоні.

Під час обшуку телефон із доказами вилучили. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
