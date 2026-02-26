Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

У Харківській області правоохоронці затримали 49-річного жителя Харкова, якого підозрюють у співпраці з воєнною розвідкою РФ.

За даними СБУ, він збирав координати для можливих ракетно-бомбових ударів на Куп’янському напрямку. Чоловік переховувався від мобілізації в будинку батьків у Чугуївському районі.

Слідство встановило, що він шукав у Telegram-каналах способи виїзду до РФ, після чого з ним зв’язався представник російської розвідки та запропонував співпрацю в обмін на «евакуацію».

Як зазначає СБУ, він обходив прифронтові території, фіксував можливі позиції Сил оборони на картах, а також спостерігав за роботою української артилерії з подвір’я приватного будинку. Зібрані дані зберігав у смартфоні.

Під час обшуку телефон із доказами вилучили. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.