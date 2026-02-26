Вночі зафіксували влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА. ППО збила всі крилаті, протикорабельні і керовані ракети

У ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну 420 безпілотниками та ракетами різних типів. Зафіксували влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях. Інформацію щодо кількох ворожих ракет уточнюють.

Як повідомили у Повітряних силах, всього знешкодили 406 ворожих цілей.

Росіяни вночі атакували:

2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим,

11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ,

24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску - Вологодська обл., РФ),

2 керованими авіаційними ракетами Х-69,

420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 280 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, ППО збила та подавила:

2 протикорабельні ракети Циркон,

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

24 крилаті ракети Х-101,

2 керовані авіаційні ракети Х-69

374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.