Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Комісар ЄС з оборони: Європа наростила виробництво 155-мм снарядів до понад двох мільйонів одиниць на рік

Водночас ЄС зберігає постачання Україні таких снарядів у рамках раніше започаткованих проєктів.

Комісар ЄС з оборони: Європа наростила виробництво 155-мм снарядів до понад двох мільйонів одиниць на рік
Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз продовжує активне нарощування виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, яке вже досягло понад двох мільйонів одиниць на рік.

Про це повідомив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у бліцінтерв’ю “Інтерфакс-Україна” під час візиту до Києва.

На запитання, чи триває проєкт з постачання 155-мм боєприпасів і чи Європа продовжує їх надавати Україні, комісар відповів: "Так, це буде продовжуватися".

"Європа активно нарощує виробництво. На початку війни це була велика проблема. Зараз ми виробляємо понад два мільйони снарядів на рік. Боєприпаси підвищеної дальності - це більш специфічна задача, але ми вважаємо, що зможемо вирішити й це питання", - наголосив він.

Водночас Кубілюс підкреслив, що наразі пріоритетним викликом залишається саме дефіцит ракет для протиповітряної оборони України.

