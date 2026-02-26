Комісар ЄС з оборони: Європа наростила виробництво 155-мм снарядів до понад двох мільйонів одиниць на рік

Європейський Союз продовжує активне нарощування виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, яке вже досягло понад двох мільйонів одиниць на рік.

Про це повідомив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у бліцінтерв’ю “Інтерфакс-Україна” під час візиту до Києва.

На запитання, чи триває проєкт з постачання 155-мм боєприпасів і чи Європа продовжує їх надавати Україні, комісар відповів: "Так, це буде продовжуватися".

"Європа активно нарощує виробництво. На початку війни це була велика проблема. Зараз ми виробляємо понад два мільйони снарядів на рік. Боєприпаси підвищеної дальності - це більш специфічна задача, але ми вважаємо, що зможемо вирішити й це питання", - наголосив він.

Водночас Кубілюс підкреслив, що наразі пріоритетним викликом залишається саме дефіцит ракет для протиповітряної оборони України.