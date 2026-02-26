Зеленський: РФ вночі запустила понад 400 дронів і 39 ракет

У ніч на 26 лютого російська армія запустила по території України 420 безпілотників та 39 ракет. Більшість із них збила протиповітряна оборона. Є руйнування у восьми областях.

Про це у телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вночі Росія знову воювала проти критичної інфраструктури та звичайних житлових будинків. Чотириста двадцять дронів, з яких більшість – «шахеди», і 39 ракет різних типів, у тому числі 11 балістичних, випустили по наших людях. Є руйнування у восьми областях: багато приватних та багатоповерхових будинків пошкоджено", – написав він.

Станом на десяту ранку відомо про десятки поранених людей унаслідок цієї атаки, серед них є діти.

Росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині, по електропідстанціях на Київщині та Дніпровщині. Рятувальники працювали на Чернігівщині, Запоріжжі, Харківщині, Кіровоградщині, Вінниччині, Київщині та в столиці. "Більшість випущених ракет сьогодні вдалося збити завдяки тому, що партнери оперативно надіслали частину ракет до ППО, про які було домовлено під час останнього «Рамштайну». Але, на жаль, були також влучання. І це означає, що потрібно працювати далі ще більш активно", – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що холод не відступив до кінця, і ракети до ППО потрібні на кожен день, поки Росія намагається розбити українську енергетику.