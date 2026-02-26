Унаслідок російського обстрілу Сумщини загинув 57-річний чоловік

До медзакладу звернулися чоловіки 49 і 56 років, які отримали поранення минулого тижня.

Унаслідок російського обстрілу у Великописарівській громаді Сумської області загинув 57-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До медзакладу звернулися чоловіки 49 і 56 років, які зазнали поранень 22 лютого внаслідок удару дрона у Зноб-Новгородській громаді. Їх не госпіталізовували.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 9 громадах Сумщини.

Пошкодження:

Середино-Будська громада – зруйнований приватний будинок і господарча споруда, пошкоджений житловий будинок;

Есманська громада – зруйнований приватний будинок і господарчі споруди;

Шосткинська громада – нежитлові приміщення;

Великописарівська громада – легковий автомобіль.

З області евакуйовано 7 людей, повітряна тривога тривала 18 годин 38 хвилин.