Унаслідок російського обстрілу Сумщини загинув 57-річний чоловік

Унаслідок російського обстрілу у Великописарівській громаді Сумської області загинув 57-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
До медзакладу звернулися чоловіки 49 і 56 років, які зазнали поранень 22 лютого внаслідок удару дрона у Зноб-Новгородській громаді. Їх не госпіталізовували.
Загалом за минулу добу росіяни завдали 20 обстрілів по 11 населених пунктах у 9 громадах Сумщини.
Пошкодження:
- Середино-Будська громада – зруйнований приватний будинок і господарча споруда, пошкоджений житловий будинок;
- Есманська громада – зруйнований приватний будинок і господарчі споруди;
- Шосткинська громада – нежитлові приміщення;
- Великописарівська громада – легковий автомобіль.
З області евакуйовано 7 людей, повітряна тривога тривала 18 годин 38 хвилин.