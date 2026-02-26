Підприємця підозрюють у заволодінні майже пів мільйона гривень благодійних коштів на зведенні модульних будинків у селі Мощун

У Києві директора приватного товариства судитимуть у справі про ймовірне заволодіння майже 500 тис. гривень благодійників, які фінансували зведення модульних будинків у с. Мощун на Київщині.

Як зазначає Київська міська прокуратура, його судитимуть за заволодіння грошима благодійної організації під час виконання будівельних робіт з влаштування фундаментів, септиків та водопроводу для модульних будинків с. Мощун Київської області для людей, які залишилися без своїх осель через збройну агресію РФ.

Встановлено, що директор приватного товариства, яке виконувало роботи, вніс до актів виконаних робіт неправдиві дані про обсяги та вартість будівельних робіт. Відповідно до висновків експертиз, благодійній організації такими діями завдано збитків на майже 500 тис. гривень.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.