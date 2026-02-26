Судитимуть прикордонника за підозрою в організації втечі ухилянтів до Молдови

Маючи доступ до службової інформації та знаючи особливості охорони ділянки кордону, він пообіцяв за 7 тис. доларів США надати детальний маршрут обходу пунктів пропуску.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який намагався організувати канал незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Обвинувальний акт скеровано до суду, йдеться у пресрелізі.

Слідство встановило, що у жовтні 2025 року фігурант розпочав перемовини з потенційним “клієнтом” щодо незаконного перетину державного кордону до Молдови.

Маючи доступ до службової інформації та знаючи особливості охорони ділянки кордону, він пообіцяв за 7 тис. доларів США надати детальний маршрут обходу пунктів пропуску.

За ці кошти прикордонник мав показати на карті “безпечний” шлях, визначити час і спосіб пересування, а також надати поради щодо зовнішнього вигляду та необхідних речей.

Правоохоронці затримали зловмисника ще на етапі реалізації плану, запобігши фактичному переправленню.

Обвинуваченому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон України та сприяння цьому шляхом надання порад і вказівок, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.