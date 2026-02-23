Затримали двох чоловіків, які намагалися потрапити в Молдову, перепливши Дністер

У Вінницькій області прикордонники Могилів-Подільського загону затримали двох жителів столиці у гідрокостюмах, які намагалися подолати кордон до Молдови.

Про це розповіли у ДПСУ. Зазначається, що чоловіки віком 25 та 29 років, прокладаючи маршрут в об’їзд блокпостів, дісталися до прикордонної смуги. Далі дістатися вплав через Дністер до берега сусідньої країни. Вони одягнули гідрокостюми, особисті речі запакували в гермомішки та рюкзаки.

Проте порушників виявили безпосередньо під час запливу. До Молдови вони так і не дісталися – прикордонники на катері затримали чоловіків посеред річки.

Чоловіків притягнули до адмінвідповідальності.