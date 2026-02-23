Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
У Київському СІЗО викрили злочинну організацію колишніх "смотрящих"

До складу угруповання входили 12 осіб, а його організаторами були раніше судимі чоловіки. 

У Київському СІЗО викрили злочинну організацію колишніх "смотрящих"
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили та припинили діяльність стійкої злочинної організації, створеної колишніми так званими "смотрящими" ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

До складу угруповання входили 12 осіб, а його організаторами були раніше судимі чоловіки, які під час перебування у СІЗО мали кримінальний статус та впливали на ув’язнених. Так, вони забезпечували функціонування кримінальної ієрархії, сприяли передачі заборонених предметів і засобів зв’язку ув’язненим та поширювали злочинний вплив у середовищі СІЗО.

Після звільнення вони зберегли контроль над кримінальним середовищем ізолятора та почали вимагати гроші з ув’язнених за так зване "безпечне перебування", погрожуючи фізичною розправою.

Паралельно угруповання розгорнуло активну злочинну діяльність у Києві та області, її учасники вчиняли розбійні напади та грабежі, вимагали кошти під виглядом неіснуючих боргів.

Один із найбільш резонансних епізодів було викрадення громадянина Китаю. Вони під виглядом інвестування у бізнес виманили іноземця до України, після чого, зустрівши його у Львові, силоміць вивезли до орендованого будинку в Житомирській області. Там протягом трьох діб потерпілого незаконно утримували, застосовували до нього насильство та вимагали гроші. Отримавши доступ до його телефонів і банківських рахунків, заволоділи його 28 тисяч доларів.

У результаті масштабної спецоперації в Житомирській та Хмельницькій областях затримали одного організатора та інших активних учасників злочинної організації. Ще одному організатору повідомлено про підозру заочно, його буде оголошено в розшук.

Правоохоронці провели понад 20 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили два автомобілі, автоматичну та короткоствольну зброю, понад 90 набоїв, ножі, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Фото: Офіс генпрокурора

Усім учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема - створення та участь у злочинній організації, поширення злочинного впливу, розбій, грабіж, вимагання, незаконне заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю, незаконне позбавлення волі або викрадення людини та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а одному - цілодобовий домашній арешт. 

﻿
