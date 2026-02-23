Чотири роки незламності України та солідарність Азербайджану заради справедливого миру

Четверта річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну — це не просто дата. Це рубіж, який розділив життя людей не лише в Україні на «до» і «після». Це чотири роки болю і втрат, але водночас — чотири роки незламності, хоробрості, сміливості, солідарності та віри у справедливість.

Фото: Генштаб Українські захисники, ілюстративне фото

У 2014 році з окупації Криму та гібридної війни в Луганській і Донецькій областях розпочалася російська агресія, а ранком 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, яке стало найбільшою війною в Європі з часу завершення Другої світової війни. Ракетно-бомбові та дронові удари по мирних містах, зруйновані будинки цивільних, знищена енергетична інфраструктура, розбиті лікарні й школи, мільйони вимушених переселенців, тисячі загиблих цивільних громадян, десятки тисяч незаконно та насильно вивезених українських дітей — такою є ціна, яку Україна продовжує сплачувати за право бути незалежною і суверенною державою, за право самостійно визначати своє майбутнє.

Але путінський режим прорахувався в головному — в оцінці сили українського народу. Україна вистояла. Вистояли міста і регіони, вистояв Героїчний народ, вистояла Українська Держава! Армія зупинила наступ і звільнила значні території. Суспільство згуртувалося так, як ніколи раніше. Українці різних регіонів, етнічного походження та віросповідань об’єдналися для захисту своєї країни, своєї землі, своєї національної ідентичності, свободи та своїх цінностей.

У ці трагічні й доленосні чотири роки повномасштабної війни Україна не залишалася наодинці зі своєю бідою. Ми глибоко вдячні міжнародним партнерам за політичну, гуманітарну, економічну та енергетичну підтримку. Окремі слова подяки сьогодні хочу адресувати Азербайджанській Республіці — її керівництву та народу, які з перших днів війни проявили щиру солідарність з Україною. Азербайджан надавав і продовжує надавати гуманітарну допомогу постраждалим регіонам нашої держави, надсилає в Україну життєво необхідне обладнання, насамперед енергетичне, підтримує відновлення соціальної інфраструктури. Станом на сьогодні загальна вартість допомоги Україні від Азербайджану є, напевно, найвищою серед країн СНД і перевищує 45 мільйонів доларів США. Ця допомога мала не лише практичне, а й глибоке символічне значення — вона демонструвала, що Україна не одна, що в складні часи нас підтримують друзі й справжні брати, які розуміють цінність свободи, суверенітету та територіальної цілісності. Ми високо цінуємо позицію Азербайджану, засновану на повазі до норм міжнародного права, Статуту ООН і, зокрема, принципу непорушності кордонів. У сучасному світі це не абстрактні формули — це фундамент глобальної безпеки. Азербайджанська Республіка, яка сама пройшла складний багаторічний шлях боротьби за відновлення своєї територіальної цілісності, розуміє нас краще, ніж багато інших країн.

Сьогодні російська війна проти України має наслідки далеко за межами нашого регіону. Вона вплинула на продовольчу безпеку, енергетичні ринки, логістичні ланцюги всього світу. Росія свідомо використовує продовольство й енергоресурси як інструмент глобального тиску. Україна, попри повномасштабні воєнні дії на своїй території, продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні світової продовольчої стабільності, зокрема постачаючи зерно країнам, які гостро цього потребують.

Ми захищаємо не лише свою землю — ми захищаємо принципи, на яких тримається сучасний світовий порядок: право на незалежність, право на розвиток, право народів жити у справедливому світі без війни.

За ці чотири роки український народ уже заплатив надзвичайно високу ціну. Тисячі українських воїнів віддали життя, захищаючи рідну землю. Десятки тисяч мирних жителів стали жертвами обстрілів і окупації. Сотні міст і сіл були зруйновані. Але навіть серед руїн Україна відновлює і будує, навчає дітей, розвиває економіку, торгівлю й бізнес, повертає своїх дітей і полонених додому. Наша стійкість — це результат не лише військової сили, а й сили духу українського народу та підтримки наших партнерів у всьому світі.

Ми віримо у справедливий мир — мир, заснований не на праві сили, а на силі права. Сьогодні, після чотирьох років повномасштабної війни і 12 років з початку російської агресії, наша держава залишається відкритою до співпраці, діалогу та спільних ініціатив, спрямованих на зміцнення міжнародної безпеки.

Відносини стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном мають міцну історичну основу взаємної поваги та підтримки. Ми зацікавлені в подальшому розвитку політичного діалогу, економічного партнерства, гуманітарних і культурних зв’язків.

У ці дні ми не лише згадуємо трагічні події лютого 2022 року. Ми дивимося вперед. Україна продовжує боротьбу. Україна відновлюється. Україна реформується. Україна зміцнює міжнародні партнерства.

І Україна обов’язково переможе — бо захищає правду, свободу і саме право жити та розвиватися. Я переконаний: що сильнішою буде міжнародна солідарність, що активніше об’єднуватимуться зусилля держав, які відстоюють принципи міжнародного права, — то швидше настане справедливий і сталий мир. Ще раз висловлюю щиру вдячність Азербайджану за підтримку, за дружбу, за простягнуту братню руку допомоги в найтяжчі дні. Ми це цінуємо. Ми це пам’ятаємо. І ми впевнені — попереду в наших країн нові сторінки розширення стратегічного партнерства, успішної та взаємовигідної співпраці і справжньої дружби, заснованої на взаємній довірі, повазі та спільному мирному й щасливому майбутньому наших народів.