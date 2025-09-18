Трамп: «Путін мене підвів» у питанні закінчення війни в Україні

Лідер США також висловив сподівання, що «незабаром будуть хороші новини щодо України».

Президент США Дональд Трамп заявив, що працюватиме над завершенням російського вторгнення в Україну, але висловив розчарування діями російського лідера, передає The Guardian.

«Я думав, що буде легше домовитися через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він справді мене підвів», — сказав Трамп.

Він додав, що «побачимо, як усе обернеться», і підкреслив: «Росія та Україна розберуться, але війна — це зовсім інше. Речі відбуваються зовсім не так, як очікуєш».

Трамп заявив також , що під час війни втрати серед російських військових перевищують українські.

«Фактично, російські солдати гинуть швидше, ніж українські», — сказав лідер США, відповідаючи на запитання журналістів про Путіна.

Трамп висловив сподівання, що «незабаром будуть хороші новини щодо України».