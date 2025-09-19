Шестеро ізраїльських солдатів загинули внаслідок окремих атак у Газі та на Західному березі

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Шестеро ізраїльських солдатів загинули внаслідок окремих атак у Газі та на Західному березі

Вчора у районі Рафаху на півдні Смуги Гази внаслідок вибуху бомби на узбіччі дороги загинули четверо солдатів ЦАХАЛу.

Шестеро ізраїльських солдатів загинули внаслідок окремих атак у Газі та на Західному березі
Війська Армії оборони оборони Ізраїлю діють у Смузі Гази, 9 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Вчора у районі Рафаху на півдні Смуги Гази внаслідок вибуху бомби на узбіччі дороги загинули четверо солдатів Армії оборони Ізраїлю та троє інших отримали поранення.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на ЦАЛАХ.

Згідно з попереднім розслідуванням Армії оборони Ізраїлю, вибух стався під час операцій у районі Дженіна вранці, коли броньований бульдозер розчищав дорогу.

Одна з двох броньованих машин, що супроводжували бульдозер, з'їхала на узбіччя дороги, де в неї спрацював вибуховий пристрій.

Четверо солдатів – перші жертви, про яких було оголошено з моменту початку Ізраїлем наступу на місто Газа, на півночі анклаву.

Зараз триває розслідування, з’ясовують, який тип вибухівки використали, як вибухівку активували і коли її туди помістили.

Напад з ножем на переході між Йорданією і Західним берегом

В іншому епізоді, озброєний чоловік спочатку відкрив вогонь, а потім завдав ножового поранення та вбив двох солдатів на ізраїльському прикордонному переході між Йорданією та окупованим Західним берегом, повідомила місцева влада.Ізраїльські військові заявили, що виконавця “бойового нападу” було “нейтралізовано”, район перевіряють на інші загрози.

Міністерство закордонних справ Йорданії засудило напад та ідентифікувало стрільця як Абдель-Муталіба аль-Каїсі, чоловіка близько 55 років, який, за їхніми словами, три місяці керував вантажівками з гуманітарною допомогою, що прямували до Гази.

“Ізраїльські військові також заявили, що в районі південного ізраїльського міста Ейлат було завдано удару безпілотником. Підтримувані Іраном хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю, але невідомо, звідки взявся останній безпілотник”, ‒ зазначає видання.

  • Напередодні десятки ізраїльських танків та військової техніки дісталися головного житлового району міста Газа, пише BBC з посиланням на місцевих мешканців і свідків. Це відбулося на другий день сухопутного наступу Ізраїлю на місто. Танки та озброєні війська рухалися околицями району Шейх-Радвана в північній частині міста.
  • До війни в цьому районі мешкали десятки тисяч людей – він вважався одним з найбільш густонаселених, повним шкіл, мечетей і магазинів. Просуванню районом передували авіаудари та атаки дронами по будівлях і вулицях. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies