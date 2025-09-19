Шестеро ізраїльських солдатів загинули внаслідок окремих атак у Газі та на Західному березі

Вчора у районі Рафаху на півдні Смуги Гази внаслідок вибуху бомби на узбіччі дороги загинули четверо солдатів ЦАХАЛу.

Вчора у районі Рафаху на півдні Смуги Гази внаслідок вибуху бомби на узбіччі дороги загинули четверо солдатів Армії оборони Ізраїлю та троє інших отримали поранення.

Про це повідомляють Euronews з посиланням на ЦАЛАХ.

Згідно з попереднім розслідуванням Армії оборони Ізраїлю, вибух стався під час операцій у районі Дженіна вранці, коли броньований бульдозер розчищав дорогу.

Одна з двох броньованих машин, що супроводжували бульдозер, з'їхала на узбіччя дороги, де в неї спрацював вибуховий пристрій.

Четверо солдатів – перші жертви, про яких було оголошено з моменту початку Ізраїлем наступу на місто Газа, на півночі анклаву.

Зараз триває розслідування, з’ясовують, який тип вибухівки використали, як вибухівку активували і коли її туди помістили.

Напад з ножем на переході між Йорданією і Західним берегом

В іншому епізоді, озброєний чоловік спочатку відкрив вогонь, а потім завдав ножового поранення та вбив двох солдатів на ізраїльському прикордонному переході між Йорданією та окупованим Західним берегом, повідомила місцева влада.Ізраїльські військові заявили, що виконавця “бойового нападу” було “нейтралізовано”, район перевіряють на інші загрози.

Міністерство закордонних справ Йорданії засудило напад та ідентифікувало стрільця як Абдель-Муталіба аль-Каїсі, чоловіка близько 55 років, який, за їхніми словами, три місяці керував вантажівками з гуманітарною допомогою, що прямували до Гази.

“Ізраїльські військові також заявили, що в районі південного ізраїльського міста Ейлат було завдано удару безпілотником. Підтримувані Іраном хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники та ракети по Ізраїлю, але невідомо, звідки взявся останній безпілотник”, ‒ зазначає видання.