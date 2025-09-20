Трамп прокоментував інцидент з російськими винищувачами в Балтійському морі

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує подробиць від розвідувальних служб щодо інциденту з російськими літаками в Балтійському морі.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Невдовзі вони (спецслужби – ред.) проведуть для мене брифінг, тож я повідомлю (свою позицію – ред.) вам про це сьогодні ввечері або завтра”,- відповів Трамп на запитання журналістів.
Журналісти також поставили президенту США питання, як він узагалі ставиться до таких випадків
“Мені це не подобається”, - сказав американський лідер.
- У Балтійському морі два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic, яка належить компанії Orlen Petrobalti. Літаки пролетіли в межах охоронної зони платформи, тим самим порушивши її безпеку.
-
Того ж дня російські винищувачі без дозволу перетнули повітряний простір Естонії.
- На провокацію відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, а Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.