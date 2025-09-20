Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Трамп прокоментував інцидент з російськими винищувачами в Балтійському морі

Детальну інформацію від спецслужб президент США ще не отримав.

Трамп прокоментував інцидент з російськими винищувачами в Балтійському морі
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує подробиць від розвідувальних служб щодо інциденту з російськими літаками в Балтійському морі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Невдовзі вони (спецслужби – ред.) проведуть для мене брифінг, тож я повідомлю (свою позицію – ред.) вам про це сьогодні ввечері або завтра”,- відповів Трамп на запитання журналістів.

Журналісти також поставили президенту США питання, як він узагалі ставиться до таких випадків

“Мені це не подобається”, - сказав американський лідер.
