ООН пропонує закрити UNAIDS у 2026 році через скорочення фінансування

UNAIDS закриватимуть поступово до кінця 2026 року.

Тестування на ВАЛ/СНІД, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Агентство ООН, яке займається проблемою пандемії ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), може припинити роботу вже наприкінці наступного року на тлі фінансової кризи.

Як пише Reuters, про це йдеться в документі, опублікованому на сайті ООН.

UNAIDS закриватимуть поступово до кінця 2026 року. Це є частининою пакету пропозицій ООН для країн-членів, які мають ухвалити рішення. У документі додається, що досвід UNAIDS має бути інтегрованим у ширшу систему ООН у наступному році.

ООН оптимізує свою структуру, намагаючись впоратися з наслідками скорочення зовнішньої допомоги США за президентства Дональда Трампа, що суттєво послабило гуманітарні агентства.

У UNAIDS заявили, що організація вже має план переходу, який передбачає скорочення штату на 55% у короткостроковій перспективі та перегляд у 2027 році, що зрештою призведе до її закриття.

Також зазначено, що будь-яке прискорення графіка має бути схвалене правлінням UNAIDS.

UNAIDS розпочала роботу у 1996 році. З часу перших зафіксованих випадків ВІЛ понад 40 років тому, 88 мільйонів людей були інфіковані, а 42 мільйони померли від хвороб, пов’язаних із СНІДом, повідомила організація.

Завдяки впровадженню нових життєво необхідних методів лікування та кращому доступу до медичної допомоги смертність від СНІДу скоротилася вдвічі: з 1,3 мільйона у 2010 році до 630 тисяч у 2023 році. Але UNAIDS застерегла, що майже чверть людей, які живуть із ВІЛ, не мають доступу до цих методів лікування, а кількість нових випадків у деяких регіонах зростає.

"СНІД не подолано; глобальна відповідь на СНІД була підірвана в останні місяці", – йдеться в заяві UNAIDS, де наголошується, що потрібно зробити набагато більше, якщо світ хоче досягти мети – покінчити з епідемією СНІДу до 2030 року.

  • У липні цього року стало відомо, що Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нову ін’єкцію проти ВІЛ, яку потрібно робити лише двічі на рік.
