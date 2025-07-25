У ЄС схвалили ін’єкцію проти ВІЛ, яку потрібно робити лише двічі на рік

Вакцина від фармацевтичної компанії Gilead вважалася одним з найбільших медичних проривів 2024 року, пропонуючи альтернативу щоденним таблеткам.

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нову ін’єкцію проти ВІЛ, яку потрібно робити лише двічі на рік, повідомляють Euronews.

Це назвали переломним моментом під час епідемії. Тепер у найближчі місяці його має схвалити Європейська комісія. Вакцина від фармацевтичної компанії Gilead вважалася одним з найбільших медичних проривів 2024 року, пропонуючи альтернативу щоденним таблеткам. “Препарат під назвою ленакапавір виявився на 100% ефективним у запобіганні вірусу в клінічних дослідженнях”, ‒ пише видання.

Це форма доконтактної профілактики (PrEP), яка працює, запобігаючи розмноженню та поширенню вірусу в організмі. Це знижує ризик зараження ВІЛ як серед дорослих, так і серед підлітків.

“Ця віха відображає наше зобов'язання переосмислити профілактику ВІЛ у Європі та в усьому світі”, – заявив доктор Дітмар Бергер, головний лікар Gilead Sciences.

Попри прогрес у боротьбі з ВІЛ, кількість випадків зростає. У 2023 році в Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії було зареєстровано понад 24 700 нових випадків ВІЛ, що на 11,8% більше, ніж у 2022 році.

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США (FDA) також схвалило новий препарат минулого місяця. У ЄС Gilead планує продавати його під назвою Yeytuo.

Gilead погодилася продавати генеричні версії препарату у 120 країнах з низьким рівнем доходу та високим рівнем ВІЛ. Але поки що незрозуміло, наскільки широко він буде доступним після того, як Сполучені Штати, які традиційно були основним світовим донором охорони здоров'я, скоротили фінансування на початку цього року.