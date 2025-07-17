Психологічна стійкість — це стратегія. І вона доступна кожному

Але чи дійсно стійкість — це вроджений дар? Чи можемо ми культивувати її в собі?

Це типова думка, з якою приходять люди: ніби психологічна стійкість — це обумовлена особливість, яку або маєш, або ні.

«Я просто не з таких, як вона. У неї залізна витримка, а мене кожна дрібниця виводить із ладу», — сказала мені одна клієнтка на сесії після чергового обстрілу Києва.

Фото: ДСНС Із родичами дітей працюють психологи

На платформі APA (American Psychological Association) нещодавно натрапила на цікавий матеріал доктора психології Джорджа Бонанно (Teachers College, Columbia University). На мою думку, він може бути корисним і для нас в Україні. Багато років цей вчений досліджує реакції людей на травматичні події — внаслідок фізичних ушкоджень, втрати близьких, переживання горя.

Дослідження, які він презентує, показують, що більшість людей проходять через складні — іноді й жахливі — обставини без тривалих симптомів травми. Виявляється, ми набагато стійкіші, ніж нам здається.

Ключові висновки з досліджень

Бонанно пропонує називати екстремальні події не «травматичними», а потенційно травматичними — адже не кожна з них насправді запускає симптоматику ПТСР. Це важливо. Називати щось травмою тільки через її об'єктивну інтенсивність, а не суб’єктивне сприйняття подій людиною — може бути неточним.

На основі понад сотні досліджень учений стверджує: найбільш типовою (нормативною) реакцією на складні події є стійкість. Симптоми — тривожні сни, нав’язливі думки, емоційна нестабільність — можуть бути, але з часом вони зменшуються, а люди адаптуються.

Що таке психологічна стійкість?

Людина як вид має дивовижну здатність до виживання — це доведено еволюційно.

Психологічна стійкість — це не риса, а результат. Те, як ми функціонуємо після екстремальної події:

чи можемо працювати,

підтримуємо стосунки,

залишаємося в контакті з собою й оточенням.

Це все — прояви адаптації.

Наприклад, одна клієнтка Н., 30 років, сказала:

«Я іноді відчуваю, що стала набагато сильнішою — попри втрату, я живу. Тепер здається, я можу все».

Що сприяє стійкості?

Швидка відповідь — наша поведінкова стратегія в моменті, коли ми проходимо через складне.

Більш детально це можна описати через три кроки адаптивної поведінки:

Крок 1: Чутливість до контексту: зрозумій, що саме з тобою відбувається зараз, тут і тепер.

Запитання до себе:

Що я зараз відчуваю?

Що конкретно є проблемою саме сьогодні, саме в цю хвилину?

Як тіло реагує?

Приклад: після потенційно травматичної події ми можемо думати: «я травмована». Але це — надто загальне. Якщо ж звузити увагу до «я не можу спати» чи «я тривожусь, коли сідаю в авто» — це вже проблема, з якою можна працювати.

Крок 2: Обери поведінку: після визначення проблеми — діємо.

Запитання до себе:

Що я можу зробити з доступного просто зараз, щоб полегшити ситуацію?

Приклад: відчуваю тривогу — можу спробувати дихання, практику заземлення, коротку прогулянку.

Крок 3: Зворотний зв’язок: оціни, чи спрацювало. Якщо ні — спробуй щось інше.

Запитання до себе:

Чи стало мені трохи легше?

Чи допомогла обрана стратегія?

Що я можу змінити або спробувати по-іншому?

Навіть найстійкіші не знаходять рішення з першої спроби. Це — навичка, що формується через спроби й помилки.

Чому це важливо?

У складних обставинах у нас часто вмикаються внутрішні шаблони — жертва, безпомічність, параліч дій. І хоча ми не завжди можемо впливати на обставини, ми можемо впливати на свою поведінку і думки.

Попри виклики. Попри втрати. Попри непередбачуваність. Наша здатність адаптуватися — це внутрішній ресурс, який неможливо забрати.