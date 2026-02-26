За словами Андрія Нєбитова, заступника голови НПУ та начальника кримінальної поліції, над цим працюють. І 27 із 52 розкритих минулоріч злочинів було попереджено ще до реалізації, а за два місяці цього року правоохоронці запобігли двом терактам. Він розповів LB.ua нові подробиці про виконавицю теракту у Львові, про те, хто і як в Україні працює на профілактику цих злочинів, чи складно знайти терористів, що змушує їх вбивати своїх співгромадян і як поводитися кожному з нас, щоб під час цієї хвилі російських атак вберегти себе та близьких.

Днями в Україні сталися одразу три теракти, в яких постраждали десятки правоохоронців та цивільних, і президент Володимир Зеленський висловив припущення, що такі злочини в наших містах – не останні. Національна поліція демонструє, що здатна розкривати подібні злочини досить успішно: у 2025-му з 61 теракту розкрити вдалося 52. З початку 2026-го таких надзвичайних подій сталося вже шість і усі розкриті. Але найбільше цікавить, чи можна запобігати трагедіям, мінімізувати ризики життю українських військових, правоохоронців і цивільних.

Фото: Кримінальна поліція Андрій Нєбитов

Шукала заробітків у Польщі

Пане Андрію, що вдалося наразі дізнатися про підозрювану у скоєнні терактів у Львові – чи є у неї інші спільники, зокрема?

Я поцікавився біографією мешканки Рівненщини, що вчинила підриви – що це за особистість. Багато років вона їздила на заробітки до Польщі, останнім часом десь влаштовувалась, через два-три дні звільнялась, не знаходила собі місця. Шукала всі можливі способи заробітку. І так до неї звернувся у Телеграмі хлопець, запропонував легку роботу з оплатою проживання. Звісно, ці “хлопці з Телеграму” прямо не кажуть, що вони з Росії і готують диверсії – розповідають вони завжди красиво. От, мовляв, є боржник, хочу йому помститися. І, що важливо – завжди цікавляться життям потенційного виконавця. Спочатку він запропонував їй підпалити автівку, але відмовилась – вирішила, занадто складно. Тож куратор почав готувати її до вчинення теракту. Здійснював контроль над її діяльністю, давав вказівки і контролював її емоційний стан.

Мабуть, коли кажу про підготовку до теракту, людям може здатися – йдеться про якісь секретні курси з елементами підготовки спецназу. Нічого такого – звичайна психологія, людину програмують. Вибухівку виготовити – не проблема, всі СВП (саморобний вибуховий пристрій – Ред.) виготовляються з побутових речовин, ото хіба що селітри докупити, ацетону. Замовник діяв стандартно – час від часу підкидав їй трохи грошей, і жінка, на жаль, зважилась. А дівчина з Харкова заманила патруль (в Харкові вже проводився обшук, дівчині повідомлено про підозру, але слідство веде СБУ, а ми були залучені до моменту затримання, тож не буду про це говорити).

Фото: СБУ Підозрювана 18-річна харків'янка

Сучасні засоби комунікації, насамперед Телеграм, дають можливість знаходити виконавців серед людей у скрутних обставинах. Чим гірша соціально-економічна ситуація, тим людина вразливіша. Є й інші фактори – переїзд, втрата житла, бізнесу, роботи, рідних. Люди, зокрема, під тиском таких обставин і стають виконавцями російських терактів. Ця жінка закуповувала елементи ураження (гайки), виготовляла суміш, робила закладки – вона цілком усвідомлювала, що чинила. Вона обрала шлях, за який доведеться відповідати.

На місці теракту у Львові

Що вже відомо про виконавців-замовників терактів у Дніпрі та Миколаєві, чи є ознаки російського сліду, які маєте перші висновки?

Працюють вибухотехніки, детально розбираємось у кожному випадку. З урахуванням близькості Миколаєва до лінії бойового зіткнення розглядаємо різні сценарії, діємо у тісній координації з СБУ. Наразі проводяться слідчі дії, ретельна перевірка. У Дніпрі також відпрацьовуються всі деталі.

Терактів – десятки, але зараз ставка – на резонанс і максимальне залякування

Очільник МВС Ігор Клименко під час брифінгу 23 лютого говорив про активну фазу терактів проти правоохоронців, яка почалась у 2024 році. Нинішні події – виділяються у окрему, помітнішу кампанію? Принаймні, таке враження є.

Це елементи гібридної війни РФ. З березня 2024 року почали активно вербувати виконавців і найперше – в ТГ-каналах, де люди шукають роботу або наркозалежні – наркотики. Починали з простого – завдань сфотографувати об’єкти. А ми як кримінальна поліція долучилися до розкриття і відстежування цих фактів, коли зловмисники почали вчиняти теракти. Аналіз показує, що всі виконавці мають схожий соціально-психологічний портрет.

У 2024 році було вчинено дев’ять терактів, їх розкрили. А у 2025-му – вже 61. Подія у Львові стала резонансною, тому що загинула поліцейська, ще 25 людей отримали тілесні ушкодження. Плюс, подвійний вибух і в мережу виклали яскраве відео, зняте з балкона. Його багато людей побачили, тож це й набуло такого розголосу.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов Андрій Нєбитов

Профілактична наша робота дає певний результат, але ворог зараз намагається зробити ці злочини масованими, резонансними, щоб залякувати більше людей. Нажаль, у Львові це їм вдалося. А далі пішла ланцюгова реакція.

Ми в НПУ, Антитерористичному центрі при СБУ, до якого входимо, бачимо ті схеми і вживаємо заходів. Залучаємо, кого слід.

Наприклад, у 2025 році у скоєнні терактів було викрито 24 неповнолітніх віком 14-17 років (ось такий контингент диверсантів). Десь із літа 2024-го ми зрозуміли, що треба працювати на профілактику і звернулись до шкіл, органів місцевого самоврядування, медіа і почали інформаційну кампанію. Це дало ефект: 120 дітей відтоді повідомили, що їх намагалися завербувати через Телеграм. Уявіть, який пласт людей працював на цей результат.

85% виконавців і причетних вже колись потрапляли в поле зору правоохоронців (зокрема, притягувались за домашнє насильство). 50% – молодь віком до 25 років. В 90% випадків використовували СВП, що приводились в дію за допомогою електросірників (електродетонаторів – Ред). І вони, і складові СВП – речі побутового вжитку.

У 80% виконавці – місцеві мешканці, лише 20% виїздили в сусідні міста. Тобто, росіянам вдається знайти виконавців будь-де, у великих містах це простіше.

Фото: Суспільне Львів Підозрювана в теракті у Львові у залі суду обрали у Галицькому районному суді Львова, де обрали запобіжний захід для 33-річної мешканки Костополя Рівненської області.

Як вдається попереджувати такі злочини, як відбувається кібермоніторинг? Чи відслідковуєте, наприклад, авторів коментарів у соцмережах, що закликають до нападів на військових, схвалюють вбивства поліцейських? Серед них – чимало реальних людей.

Те, що люди пишуть в інтернеті, говорить про рівень їхньої культури і виховання. Ще раніше, працюючи керівником ГУНП в Київській області, задавався цим питанням: хто ж пише такі коментарі, що потім всім шалено подобаються? І знайшов одного такого автора: наркозалежного, який, маючи гаджет, коментував усе підряд, всім був незадоволений. А багато хто його підтримував. Я на цьому прикладі побачив, наскільки важлива інформаційна гігієна в мережі. Люди звикли, що в інтернет-просторі кожен може казати, що забажає, і не нести за це ніякої відповідальності.

Звісно, коли бачимо активні дії росіян – створення фейкових новин, ІПСО – задіюємо спеціальні підрозділи НПУ (це кіберполіція і Департамент кримінального аналізу), які входять в загальний пул антифейкових органів і миттєво включаються, реагують. А щодо решти… Може, колись Верховна Рада таки ухвалить закон, який передбачає адміністративну відповідальність за образу поліцейського.

Технічно це можливо – ідентифікувати, знаходити таких користувачів і притягувати до відповідальності? Знаходять же адмінів ТГ-каналів, що протидіють мобілізаційним заходам, і засуджують – хоч, здебільшого, умовно.

З Телеграмом, насправді, складніше, а взагалі цих коментаторів цілком можна знаходити. І коли бачимо підбурювання, підігравання та виправдання російської агресії і явні ознаки складу кримінального правопорушення, то моніторимо всю ситуацію і відправляємо до СБУ. Там відповідні підрозділи дають оцінку.

Я бачив купу виконавців терактів, диверсантів, читав їх історії – не було жодного ідеологічно налаштованого за Росію. Ті люди, що агресивно коментують, впливають більше на свідомість, психіку інших людей, які і так пригнічені під постійними обстрілами, без електрики і опалення.

Це нескладно все, така психологія – людина завжди шукає джерело своїх негараздів, і налаштувати її проти власної поліції є найпершим завданням ворожих спецслужб. Дискредитувати, потім налаштувати проти. Вони розуміють, що для хаосу, для проведення масштабних диверсійних дій, щоб їх агентів не затримували, треба максимально виключити НПУ. Бо це найбільший правоохоронний орган, який – можу казати як керівник кримінальної поліції – діє досить ефективно. Я маю з чим порівнювати, бо постійно в комунікації з іноземними колегами з різних країн ЄС та США (Андрій Нєбитов – член Міжнародної асоціації керівників поліції – Ред.) і вивчаю, як вони реалізують свої розробки по наркокартелях, викрадачах тощо.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

А можна якийсь приклад викритого теракту, ще до його скоєння?

Та от хоч би й випадок у Чернівецькій області цікавий був. Місцеві поліцейські працювали по нарколабораторії. В ході проведення оперативно-розшукових заходів помітили нетипову поведінку, нетипові матеріали і встановили, що працівники лабораторії з виготовлення синтетичних наркотиків виготовляли й вибухівку. Далі ми вже контролювали, як вони заклали її в лісосмузі, і на те місце під вигаданим приводом викликали поліцію. Попередили теракт, затримали їх, притягли до відповідальності. До слова – ще один приклад, як наркозалежні стають корисними росіянам.

Або в Житомирі. Перед тим стався інцидент у Одесі – жінка з вибухівкою зайшла у відділення поліції, куратор активував вибуховий пристрій разом з нею. Поліцейські у інших відділеннях вже були насторожі і коли через деякий час людина в Житомирі прийшла з пакетом – своєчасно розпізнали і вибуховий пристрій не спрацював. Як правило, диверсанти мають при собі картонну коробку, куди вставляють телефон, щоб куратор спостерігав. Це їх почерк.

Доставку – лише до під’їзду, а Телеграм – в межі українських законів

Якщо в Україні обмежать чи заблокують Телеграм – це допоможе вам в роботі?

Коли росіянам перекрили Старлінки – це ж допомогло Силам оборони? Теоретично, так, і нам допоможе, але злочинці знайдуть обхідний шлях. Або ж наші люди будуть використовувати ТГ через VPN тощо. Тому потрібні інші заходи.

У переважній більшості випадків вербування відбувалося саме через цей месенджер. Ми бачимо, що зловмисники не лише координують дії, а й контролюють процеси виготовлення вибухових чи запалювальних пристроїв у режимі відеодзвінка. Я не даю оцінок щодо закриття Telegram – це компетенція інших державних інституцій. Але моя позиція – будь-яка платформа, яка працює в Україні та має такий масштаб і вплив, зобов’язана діяти винятково в межах українського законодавства. Закон один для всіх. І жоден цифровий сервіс не може бути поза правовим полем держави.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов Андрій Нєбитов

Активна фаза терактів, за словами президента, триватиме. Підриви можуть ще статися де завгодно і коли завгодно. Як поводитися цивільним, чого остерігатися?

Треба завжди бути пильними і вимогливими, хоч це і складно робити роками. Якщо у будинку камери (як немає – саме час облаштувати), консьєрж, охоронник – вимагати, щоб вони там були не для бутафорії. Ніякої доставки до дверей, кому треба доставка – зустрічайте внизу, щоб сторонні не пересувались будинком. І – вимогливість до людей, які відповідають за безпеку – адміністратор це, консьєрж чи поліцейський.

Що нового помітили в теракті у Львові – підозрювана купила величезний пластиковий контейнер для сміття і заклала другу вибухівку в нього. Бачите сумку без нагляду, без власника – це привід викликати патруль. Увага людей – важлива. Може, будемо здаватися комусь надто підозріливими – це не страшно, страшніше, коли теракт стається. Найперше – подзвонити на 102 і самому нічого не торкатися.

Занесли щось в під’їзд незрозуміле – повідомляйте в поліцію. А самі віддаляйтеся від такого предмета на 100 м на відкритій місцевості чи на 40 – у приміщенні. Забезпечте, щоб інші люди не наближались.

Ще один маркер небезпеки – придбання специфічних товарів. У підозрюваної з Рівненщини – не один чек з будівельних та господарчих магазинів, і слід звертати увагу, коли людина бере, скажімо, ящик гайок без болтів. Ну куди вона їх вкрутить? Такі речі мають викликати підозри, а ми та СБУ зробимо висновки.

Ми в такій стадії гібридної війни, що не можна передбачити все, але вжити запобіжних заходів ми в змозі. Бо це не Джеймси Бонди (за рівнем підготовки) вчиняють теракти проти нас, а звичайні люди і вони допускають багато помилок, за якими ми з вами можемо їх відстежити.