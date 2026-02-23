У Миколаєві внаслідок вибуху на території АЗС постраждали семеро поліцейських (доповнено)

У Миколаєві пролунав вибух на території непрацюючої АЗС, унаслідок чого поранень зазнали семеро поліцейських. Двоє з них у важкому стані.
Про це повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський.
"Сьогодні о 18:10 у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їх життя", – повідомив Вигівський.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент у Миколаєві: "З’ясовуються всі обставини і, зокрема, перевіряється версія щодо терористичного акту. Доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей", – ідеться у повідомленні.
Керівник Нацполіції нагадав про теракт у Львові, який стався уночі 22 лютого і наголосив, що ворог "прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни".
Теракт у Львові
- У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на лінію «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
- У скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.