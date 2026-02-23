Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСуспільствоПодії

Підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення

 Внаслідок теракту загинула працівниця поліції.

Підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення
Підозрювана у скоєнні теракту у Львові
Фото: Львівська обласна прокуратура

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу заявив, що підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«За теракт санкція статті – це пожиттєве увʼязнення. Ті, хто йде на теракт, йде на такий злочин, мають розуміти, що закінчать своє життя або від рук держави-терориста, або в українській вʼязниці. Ми жорстко боротимемося з цим спільно всією правоохоронною системою, щоб забезпечити громадянам безпеку», – наголосив Клименко.

За словами міністра МВС, росіяни обманюють виконавців терактів, або ліквідовуючи їх, або не виплачуючи коштів, обіцяних за скоєння теракту.

«Росіяни використовують людей. Дуже часто під час встановлення вибухових пристроїв, підпалів авто або інших терористичних заходів вони ліквідовують цих громадян як відпрацьований матеріал», – пояснив Клименко.

Він також закликав українців повідомляти силові органи про пропозиції сумнівного заробітку в інтернеті задля попередження можливих терактів.  

  • У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи.  Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.
  • В скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
  • Як розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький, під час брифінгу, жінку затримали при спробі перетину кордону.
  • Підозрювану в теракті у Львові взяли під варту без права застави. Досудове розслідування триває. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies