Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу заявив, що підозрюваній у вчиненні теракту у Львові загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

«За теракт санкція статті – це пожиттєве увʼязнення. Ті, хто йде на теракт, йде на такий злочин, мають розуміти, що закінчать своє життя або від рук держави-терориста, або в українській вʼязниці. Ми жорстко боротимемося з цим спільно всією правоохоронною системою, щоб забезпечити громадянам безпеку», – наголосив Клименко.

За словами міністра МВС, росіяни обманюють виконавців терактів, або ліквідовуючи їх, або не виплачуючи коштів, обіцяних за скоєння теракту.

«Росіяни використовують людей. Дуже часто під час встановлення вибухових пристроїв, підпалів авто або інших терористичних заходів вони ліквідовують цих громадян як відпрацьований матеріал», – пояснив Клименко.

Він також закликав українців повідомляти силові органи про пропозиції сумнівного заробітку в інтернеті задля попередження можливих терактів.

У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

В скоєнні теракту підозрюють 33-річну мешканку Рівненської області. За вказівкою так званого “куратора” спецслужб РФ жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Як розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький, під час брифінгу, жінку затримали при спробі перетину кордону.